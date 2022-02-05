Et Ve Kıyma Fiyatları Merak Uyandırdı! 1 Kilo Kırmızı Et Kaç TL? Kıyma Hangi Markette Ucuz? İşte Bim, A101, Migros Ve Gimsa Et Ve Kıyma Fiyatları
Şimdilerde vatandaşın cebini yakmaya başlamış olan kırmızı et, 2022 yılı itibariyle yeniden zam aldı. Bir süredir vatandaşın almak da bile zorluk çektiği kıyma fiyatları yeni yılda kırmızı et tüketimini neredeyse yarı yarıya azaltacağını adeta kanıtladı. Sizde yeni yıl zamları ve enflasyon artışı ile birlikte Et ve Kıyma fiyatlarını merak ediyorsanız işte size detaylar...
Şimdilerde vatandaşın cebini yakmaya başlamış olan kırmızı et, 2022 yılı itibariyle yeniden zam aldı. Bir süredir vatandaşın almak da bile zorluk çektiği kıyma fiyatları yeni yılda kırmızı et tüketimini neredeyse yarı yarıya azaltacağını adeta kanıtladı. Öte yandan cep yakan kırmızı et fiyatlarına alternatif aramaya başlayan vatandaşlar, marketlerde kıyma fiyatının ne kadar olduğunu merak eder hale geldi! Peki, et ve kıyma fiyatları ne kadar oldu? 1 kilo kırmızı et kaç TL? Kıyma hangi markette ucuz? İşte Bim, A101, Migros ve Gimsa et ve kıyma fiyatları…
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05 Şub 2022 - 12:06 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.