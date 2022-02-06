- 06 Şub 2022 - 01:09

Et Ve Kıyma Şubat 2022 Fiyatları Merak Uyandırdı! 1 Kilo Kırmızı Et Kaç TL? Kıyma Hangi Markette Ucuz? İşte Bim, A101, Migros Ve Gimsa Et Ve Kıyma Fiyatları

Şimdilerde vatandaşın cebini yakmaya başlamış olan kırmızı et, 2022 yılı itibariyle yeniden zam aldı. Bir süredir vatandaşın almak da bile zorluk çektiği kıyma fiyatları yeni yılda kırmızı et tüketimini neredeyse yarı yarıya azaltacağını adeta kanıtladı. Sizde yeni yıl zamları ve enflasyon artışı ile birlikte Et ve Kıyma fiyatlarını merak ediyorsanız işte size detaylar...

Şimdilerde vatandaşın cebini yakmaya başlamış olan kırmızı et, 2022 yılı itibariyle yeniden zam aldı. Bir süredir vatandaşın almak da bile zorluk çektiği kıyma fiyatları yeni yılda kırmızı et tüketimini neredeyse yarı yarıya azaltacağını adeta kanıtladı. Öte yandan cep yakan kırmızı et fiyatlarına alternatif aramaya başlayan vatandaşlar, marketlerde kıyma fiyatının ne kadar olduğunu merak eder hale geldi! Peki, et ve kıyma fiyatları ne kadar oldu? 1 kilo kırmızı et kaç TL? Kıyma hangi markette ucuz? İşte Bim, A101, Migros ve Gimsa et ve kıyma fiyatları…


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06 Şub 2022 - 01:09 - Yaşam

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