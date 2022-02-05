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05 Şub 2022 - 12:10

TRT Hacı Bayram Veli Dizisinin Çekildiği Yer Ve Mekanlar Merak Uyandırdı! Aşkın Yolculuğu Hacı Bayram Veli Dizisi Nerede Çekiliyor, Nerede Geçiyor?

Yeni bir yapım ile seyircisinin karşısına çıkmaya hazırlanan TRT1 ekranları Aşkın Yolculuğu Hacı Bayram Veli dizisi için çekimlerine başladı. Yayınlanan tanıtım fragmanı ile tüm gözleri üzerine çevirmeyi başaran Aşkın Yolculuğu Hacı Bayram Veli dizisi ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...