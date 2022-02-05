TRT Hacı Bayram Veli Dizisinin Çekildiği Yer Ve Mekanlar Merak Uyandırdı! Aşkın Yolculuğu Hacı Bayram Veli Dizisi Nerede Çekiliyor, Nerede Geçiyor?
Yeni bir yapım ile seyircisinin karşısına çıkmaya hazırlanan TRT1 ekranları Aşkın Yolculuğu Hacı Bayram Veli dizisi için çekimlerine başladı. Yayınlanan tanıtım fragmanı ile tüm gözleri üzerine çevirmeyi başaran Aşkın Yolculuğu Hacı Bayram Veli dizisi ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...
Yeni bir yapım ile seyircisinin karşısına çıkmaya hazırlanan TRT1 ekranları Aşkın Yolculuğu Hacı Bayram Veli dizisi için çekimlerine başladı. Yayınlanan tanıtım fragmanı ile tüm gözleri üzerine çevirmeyi başaran Aşkın Yolculuğu Hacı Bayram Veli dizisi, çekim mekanlarıyla ise, TRT1 seyircisini adeta büyüledi! Peki, TRT Hacı Bayram Veli dizisinin çekildiği yer neresi? Aşkın Yolculuğu Hacı Bayram Veli dizisi nerede çekiliyor, nerede geçiyor? İşte, detaylar…
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05 Şub 2022 - 12:10 - Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.