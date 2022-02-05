Fahriye Evcen ile Burak Özçivit'in Yeni Kararları Şok Etti! Kazançlara Öyle Bir Dolar Zammı Güncellemesi Yaptılar ki; Gören - Duyan “Yok Artık” Diyor! İşte Rekor Fiyat…

Magazin dünyasının yakından takip ettiği çiftlerden biri olan Fahriye Evcen ve Burak Özçivit, geçtiğimiz herkesi şoke eden bir karar aldı. Sosyal medya hesaplarından reklam almak için yeni bir fiyat belirleyen Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çifti, belirledikleri o rakamla adeta dudakları uçuklattı. Öte yandan Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çiftinin sosyal medya reklam alma ücretini görenlerin gözler ise, yuvalarından çıktı! Peki, Fahriye Evcen ve Burak Özçivit ne kadar kazanıyor? Fahriye Evcen ve Burak Özçivit sosyal medyadan ne kadar kazanıyor? İşte, detaylar…