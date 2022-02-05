Fahriye Evcen ile Burak Özçivit'in Yeni Kararları Şok Etti! Kazançlara Öyle Bir Dolar Zammı Güncellemesi Yaptılar ki; Gören - Duyan “Yok Artık” Diyor! İşte Rekor Fiyat…
Magazin dünyasının yakından takip ettiği çiftlerden biri olan Fahriye Evcen ve Burak Özçivit, geçtiğimiz herkesi şoke eden bir karar aldı. Sosyal medya hesaplarından reklam almak için yeni bir fiyat belirleyen Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çifti ile ilgili son detaylar haberimizde...
Magazin dünyasının yakından takip ettiği çiftlerden biri olan Fahriye Evcen ve Burak Özçivit, geçtiğimiz herkesi şoke eden bir karar aldı. Sosyal medya hesaplarından reklam almak için yeni bir fiyat belirleyen Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çifti, belirledikleri o rakamla adeta dudakları uçuklattı. Öte yandan Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çiftinin sosyal medya reklam alma ücretini görenlerin gözler ise, yuvalarından çıktı! Peki, Fahriye Evcen ve Burak Özçivit ne kadar kazanıyor? Fahriye Evcen ve Burak Özçivit sosyal medyadan ne kadar kazanıyor? İşte, detaylar…
05 Şub 2022 - 12:15 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.