Üç Kız Kardeş Dizisinin Çekildiği Yer Ve Mekanlar Merak Uyandırdı! Üç Kız Kardeş Dizisi Nerede Çekiliyor, Nerede Geçiyor?
Kanal D ekranlarının yeni dizisi olacak olan Üç Kız Kardeş, seyirci karşısına çıkmak için geri sayıma başladı. Geçtiğimiz gün Kanal D seyircisiyle ilk tanıtım fragmanını buluşturan Üç Kız Kardeş dizisi, usta oyuncu kadrosu ve uyarlama konusuyla tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Sizde Üç Kız Kardeş dizisinin çekildiği yer ve mekanları ile ilgili detaylar haberimizde...
Kanal D ekranlarının yeni dizisi olacak olan Üç Kız Kardeş, seyirci karşısına çıkmak için geri sayıma başladı. Geçtiğimiz gün Kanal D seyircisiyle ilk tanıtım fragmanını buluşturan Üç Kız Kardeş dizisi, usta oyuncu kadrosu ve uyarlama konusuyla tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Ancak, Üç Kız Kardeş dizisinin en çok dikkat çeken yanı, tanıtım fragmanında yer alan çekim mekanları oldu! Peki, Üç Kız Kardeş dizisinin çekildiği yer neresi? Üç Kız Kardeş dizisi nerede çekiliyor, nerede geçiyor? İşte, detaylar…
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05 Şub 2022 - 12:19 - Burç Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.