- 05 Şub 2022 - 12:19 G: 05 Şub 2022 - 12:23

Üç Kız Kardeş Dizisinin Çekildiği Yer Ve Mekanlar Merak Uyandırdı! Üç Kız Kardeş Dizisi Nerede Çekiliyor, Nerede Geçiyor?

Kanal D ekranlarının yeni dizisi olacak olan Üç Kız Kardeş, seyirci karşısına çıkmak için geri sayıma başladı. Geçtiğimiz gün Kanal D seyircisiyle ilk tanıtım fragmanını buluşturan Üç Kız Kardeş dizisi, usta oyuncu kadrosu ve uyarlama konusuyla tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Sizde Üç Kız Kardeş dizisinin çekildiği yer ve mekanları ile ilgili detaylar haberimizde...

Kanal D ekranlarının yeni dizisi olacak olan Üç Kız Kardeş, seyirci karşısına çıkmak için geri sayıma başladı. Geçtiğimiz gün Kanal D seyircisiyle ilk tanıtım fragmanını buluşturan Üç Kız Kardeş dizisi, usta oyuncu kadrosu ve uyarlama konusuyla tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Ancak, Üç Kız Kardeş dizisinin en çok dikkat çeken yanı, tanıtım fragmanında yer alan çekim mekanları oldu! Peki, Üç Kız Kardeş dizisinin çekildiği yer neresi? Üç Kız Kardeş dizisi nerede çekiliyor, nerede geçiyor? İşte, detaylar…

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05 Şub 2022 - 12:19 - Burç Haberleri

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