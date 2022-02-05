Aziz Yıldırım’ın Yaşı Merak Uyandırdı! Bakın Kaç Yaşında! Duyan Şaştı Kaldı! Ali Koç İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti…
4 Nisan 2015'te Sürmene'de yaşanan Fenerbahçe takım otobüsünün kurşunlanmasına dair yeni açıklamalarda bulunan Aziz Yıldırım, Fenerbahçe taraftarının tüm dikkatlerini üzerine çekmeyi başardı. Sizde Aziz Yıldırım ile ilgili detayları ve özellikle yaşını merak ediyorsanız haydi haberimize...
4 Nisan 2015'te Sürmene'de yaşanan Fenerbahçe takım otobüsünün kurşunlanmasına dair yeni açıklamalarda bulunan Aziz Yıldırım, Fenerbahçe taraftarının tüm dikkatlerini üzerine çekmeyi başardı. O açıklamalar ile yeniden aday olabileceğini akıllara getiren Aziz Yıldırım’ın yaşı ise Fenerbahçe taraftarının en çok merak ettiği detaylardan biri oldu! Peki, Aziz Yıldırım kaç yaşında? Aziz Yıldırım kimdir, aslen nereli? Aziz Yıldırım evli mi, eşi kim? İşte, detaylar…
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05 Şub 2022 - 12:22 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.