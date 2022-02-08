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08 Şub 2022 - 00:10

Survivor Panorama’da Şeyma Subaşı’nın Kardeşi Kriz Çıkardı! Aldığı Maaşı Beğenmeyince Ortalık Karıştı; Acun’a Üst Üste Restler… “Yok Artık”

TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’ı yorumlayan Panorama’da büyük kriz çıktı! Şeyma Subaşı’nın kardeşi Kübra Açıl iddialara ortalığı çok fena karıştırdı! Acun Ilıcalı’ya resti çektiği konuşulan isim, “Yok artık” dedirtti! Dengeleri komple değiştiren bu iddialar ise ağızların açık kalmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…