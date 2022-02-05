Survivor Panorama’da Şeyma Subaşı’nın Kardeşi Kriz Çıkardı! Aldığı Parayı Beğenmeyince Ortalık Karıştı; Acun’a Üst Üste Restler… “Yok Artık”
TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’ı yorumlayan Panorama’da büyük kriz çıktı! Şeyma Subaşı’nın kardeşi Kübra Açıl iddialara ortalığı çok fena karıştırdı! Acun Ilıcalı’ya resti çektiği konuşulan isim, “Yok artık” dedirtti! Dengeleri komple değiştiren bu iddialar ise ağızların açık kalmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasında heyecan artarken; Survivor All Star hakkında söyledikleriyle ağızları açık bırakan Kübra Açıl, dengeleri değiştirdi! Her paylaşımı, her sözü olay yaratan Kübra Açıl, şimdide iddialara göre Acun Ilıcalı’yla birbirinde girdi! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.