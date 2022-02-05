Camdaki Kız Meliha’nın Yeni Halini Gören Şok Oluyor! Kış Gününde Mayosunu Giyerek… “Alev Alev Yansın!” Instagram Sallanıyor!
Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Camdaki Kız dizisinde Meliha karakterine hayat veren Yüsra Geyik’in yeni halini gören şok oluyor. Kış gününde mayosunu giyerek eksi dereceleri unutturan başarılı oyuncu, bir bakanı bir daha baktırdı. Güzelliğiyle herkesi etkisi altına alan Yüsra Geyik’e ise “Alev alev yansın” yorumları yapıldı. Instagram’ı sallayan bu paylaşım ise hayranlarının yüreklerini hoplattı. İşte merak edilen tüm detaylar…
Başrollerinde Feyyaz Şerifoğlu, Burcu Biricik, Nur Sürer ve Devrim Yakut gibi birbirinden başarılı oyuncuların yer aldığı Camdaki Kız dizisinden birkaç bölüm önce ayrılan Yüsra Geyik, güzelliğiyle dikkatleri üzerine çekti. Diziden ayrıldıktan sonra sosyal medya hesabını aktif kullanmaya başlayan Yüsra Geyik, kış gününde öyle bir mayo giydi ki, görenler resmen eridi! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.