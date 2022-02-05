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05 Şub 2022 - 13:47

Camdaki Kız Meliha’nın Yeni Halini Gören Şok Oluyor! Kış Gününde Mayosunu Giyerek… “Alev Alev Yansın!” Instagram Sallanıyor!

Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Camdaki Kız dizisinde Meliha karakterine hayat veren Yüsra Geyik’in yeni halini gören şok oluyor. Kış gününde mayosunu giyerek eksi dereceleri unutturan başarılı oyuncu, bir bakanı bir daha baktırdı. Güzelliğiyle herkesi etkisi altına alan Yüsra Geyik’e ise “Alev alev yansın” yorumları yapıldı. Instagram’ı sallayan bu paylaşım ise hayranlarının yüreklerini hoplattı. İşte merak edilen tüm detaylar…