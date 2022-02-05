- 05 Şub 2022 - 21:58

Arka Sokaklar Dizisi Acı Vedalara Doymadı! Ali ve Engin’den Sonra Şimdide Hüsnü… Vakit Daraldı; Her Şey Bitti! “Şehit!”

Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Arka Sokaklar vedalara doğmak nedir bilmedi! Ali Komiser ve Engin Müdür’den sonra Hüsnü Çoban’ın diziden ayrılacağı gündeme bomba gibi düştü. Hüsnü Çoban için zaman daralırken; her şeyin bittiği ve şehit olacağı ağızları açık bıraktı. Her bölümü ayrı bir olay yaratan Arka Sokaklar dizisinde dengeler değişti. İşte merak edilen tüm detaylar…

Başrollerinde İlker İnanoğlu, Zafer Ergin, Şevket Çoruh, Oya Akar ve Özgür Ozan gibi birbirinden başarılı isimlerin yer aldığı Arka Sokaklar dizisinin son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Engin’in ölümü yürekleri yerle yeksan ederken; akıllara da Ali Komiser geldi. İki isim ölümü de çok konuşulanlar arasında yerini almıştı. Şimdi ise Hüsnü Çoban’ın diziden ayrıldığı gündeme bomba gibi düştü. İşte merak edilen tüm detaylar…

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05 Şub 2022 - 21:58 Ankara- Yaşam

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