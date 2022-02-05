- 05 Şub 2022 - 15:32

Survivor Batuhan Adayı Bıraktı, Türkiye’ye Dönüyor! Başına Bela Geldi; Gözyaşları Yanaklarda Kurudu! Neler Oluyor?

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da yarışan Batuhan, Dominik adasından elini eteğini çekip; İstanbul’a dönüyor. Başına gelen felaket olayla birlikte yaşamın artık anlamını yitirdiği düşünülen isim, iddialara göre İstanbul biletini aldı! Peki, Survivor yarışmasının en önemli isimlerinden biri olan Batuhan’ın başına nasıl bir bela geldi? İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen ve her bölümde farklı bir tansiyonu taşıyan Survivor yarışmasında bulunan Batuhan Karacakaya’nın ailesine ve sevdiklerine büyük bir önem verdiği biliniyor. Geçtiğimiz yıl kupayı birlikte kaldırmak için çıktıkları Survivor yarışmasında tanıştığı İsmail Balaban’la bile halen görüşen Batuhan Karacakaya’nın başına gelen skandal olay olan her şeyi alt üst etti. İşte merak edilen tüm detaylar…

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05 Şub 2022 - 15:32 Ankara- Yaşam

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