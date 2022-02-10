- 10 Şub 2022 - 22:25

Survivor Batuhan Adayı Terk Edip, Türkiye’ye Dönüyor! Kaosa Daha Fazla Dayanamadı; Gözyaşları Yanaklarda Kurudu! Neler Oluyor?

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da yarışan Batuhan, Dominik adasından elini eteğini çekip; İstanbul’a dönüyor. Başına gelen felaket olayla birlikte yaşamın artık anlamını yitirdiği düşünülen isim, iddialara göre İstanbul biletini aldı! Peki, Survivor yarışmasının en önemli isimlerinden biri olan Batuhan’ın başına nasıl bir bela geldi? İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen ve her bölümde farklı bir tansiyonu taşıyan Survivor yarışmasında bulunan Batuhan Karacakaya’nın ailesine ve sevdiklerine büyük bir önem verdiği biliniyor. Geçtiğimiz yıl kupayı birlikte kaldırmak için çıktıkları Survivor yarışmasında tanıştığı İsmail Balaban’la bile halen görüşen Batuhan Karacakaya’nın başına gelen skandal olay olan her şeyi alt üst etti. İşte merak edilen tüm detaylar…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

10 Şub 2022 - 22:25 Ankara- Yaşam

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Survivor Yarışmasında Şok Eden Büyük Hata! Resmen İzleyicinin Aklıyla Dalga Geçtiler, Ardahan Birden Yok Oldu! “Bunu da Yapma Be Acun” mask
Survivor Yarışmasında Şok Eden Büyük Hata! Resmen İzleyicinin Aklıyla Dalga Geçtiler, Ardahan Birden Yok Oldu! “Bunu da Yapma Be Acun”
FOX TV Final Kararlarını Peş Peşe Açıkladı! Eda Ece Gözyaşları İçerisinde Duyurdu; Hayranları Yıkıldı! Canlı Yayında Her Şey İfşa Oldu! mask
FOX TV Final Kararlarını Peş Peşe Açıkladı! Eda Ece Gözyaşları İçerisinde Duyurdu; Hayranları Yıkıldı! Canlı Yayında Her Şey İfşa Oldu!
Gönül Dağı Dizisinden Asuman Ayrılıyor Mu? Seyirci Gözyaşlarıyla Kalacak; Hikayesi Bitti! Ramazan Bile Sırtını Döndü… mask
Gönül Dağı Dizisinden Asuman Ayrılıyor Mu? Seyirci Gözyaşlarıyla Kalacak; Hikayesi Bitti! Ramazan Bile Sırtını Döndü…
Survivor Batuhan’a Turbo Turabi’den Olay Sözler! Acun Ilıcalı’nın Adamları Arada! Açtı Ağzını Yumdu Gözünü! Yenilir Yutulur Cinsten Değil… mask
Survivor Batuhan’a Turbo Turabi’den Olay Sözler! Acun Ilıcalı’nın Adamları Arada! Açtı Ağzını Yumdu Gözünü! Yenilir Yutulur Cinsten Değil…
Çiğdem Tunç Bakın Kaç Yaşında! Görenler Şaştı Kaldı! Çiğdem Tunç Aslen Nereli? Çiğdem Tunç Kimlerle Evlendi? mask
Çiğdem Tunç Bakın Kaç Yaşında! Görenler Şaştı Kaldı! Çiğdem Tunç Aslen Nereli? Çiğdem Tunç Kimlerle Evlendi?
Meriç Erkan Bakın Kaç Yaşında! Duyan Şaştı Kaldı! Eski Sevgilisi Ahu Tuğba İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti… mask
Meriç Erkan Bakın Kaç Yaşında! Duyan Şaştı Kaldı! Eski Sevgilisi Ahu Tuğba İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti…
Sihirli Annem'in Ceren'i Gizem Güven Boşanıyor Mu? Gizem Güven Bakın Kaç Yaşında! Eşi Caner Turp İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti… mask
Sihirli Annem'in Ceren'i Gizem Güven Boşanıyor Mu? Gizem Güven Bakın Kaç Yaşında! Eşi Caner Turp İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti…
Survivor Yarışması Birbirine Girdi! Dominik Adası Hop İnip, Hop Kalkıyor! Gözyaşları Yüzlerde Kurudu, Hüngür Hüngür Ağlattı! “Pes” mask
Survivor Yarışması Birbirine Girdi! Dominik Adası Hop İnip, Hop Kalkıyor! Gözyaşları Yüzlerde Kurudu, Hüngür Hüngür Ağlattı! “Pes”
Survivor Furkan’nın Kafa Göz Dağıldı! Başına Gelmeyen Kalmadı, Nerdeyse Canından Oluyordu! Ortalık Kan İçinde Kaldı! Anne ve Babasına Dedikleri… mask
Survivor Furkan’nın Kafa Göz Dağıldı! Başına Gelmeyen Kalmadı, Nerdeyse Canından Oluyordu! Ortalık Kan İçinde Kaldı! Anne ve Babasına Dedikleri…
Hande Erçel Tek Kraliçe Kaldı! Artık Demet Özdemir ve Fahriye Evcen’in Esamesi Okunmuyor! Son Durum Yıkıcı Oldu… mask
Hande Erçel Tek Kraliçe Kaldı! Artık Demet Özdemir ve Fahriye Evcen’in Esamesi Okunmuyor! Son Durum Yıkıcı Oldu…
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Fiziği En Düzgünl Olan Burçlar Hangisidir? İşte Güzelliğiyle En Dikkat Çeken O Burç... mask
Fiziği En Düzgünl Olan Burçlar Hangisidir? İşte Güzelliğiyle En Dikkat Çeken O Burç...
En Kibirli Burçlar Hangisidir? İşte Bakınca Bile Rahatsız Eden Olan O Burçlar… mask
En Kibirli Burçlar Hangisidir? İşte Bakınca Bile Rahatsız Eden Olan O Burçlar…
En Maymun İştahlı Burçlar Hangisidir? İşte Ne İstediğini Bilmeyen O Burçlar… mask
En Maymun İştahlı Burçlar Hangisidir? İşte Ne İstediğini Bilmeyen O Burçlar…
Depresyona İlk Giren Burçlar Hangisidir? İşte Sürekli Bunalım Takılan O Burçlar… mask
Depresyona İlk Giren Burçlar Hangisidir? İşte Sürekli Bunalım Takılan O Burçlar…
Cennetlik Kız Babası Olan Burçlar Hangisidir? İşte Kızı İçin Dünyaları Yakan O Burçlar… mask
Cennetlik Kız Babası Olan Burçlar Hangisidir? İşte Kızı İçin Dünyaları Yakan O Burçlar…
Geçmişiyle Yüzleşemeyen Burçlar Hangisidir? İşte Kaybolan Yıllara Üzülen O Burçlar… mask
Geçmişiyle Yüzleşemeyen Burçlar Hangisidir? İşte Kaybolan Yıllara Üzülen O Burçlar…

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status