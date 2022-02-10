Survivor Batuhan Adayı Terk Edip, Türkiye’ye Dönüyor! Kaosa Daha Fazla Dayanamadı; Gözyaşları Yanaklarda Kurudu! Neler Oluyor?

Acun Medya tarafından ekranlara gelen ve her bölümde farklı bir tansiyonu taşıyan Survivor yarışmasında bulunan Batuhan Karacakaya’nın ailesine ve sevdiklerine büyük bir önem verdiği biliniyor. Geçtiğimiz yıl kupayı birlikte kaldırmak için çıktıkları Survivor yarışmasında tanıştığı İsmail Balaban’la bile halen görüşen Batuhan Karacakaya’nın başına gelen skandal olay olan her şeyi alt üst etti. İşte merak edilen tüm detaylar…

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