Masterchef Yarışmasının 2022 Kadrosu Belli Oluyor! Somer Şef İlk Anlaşmayı İmzalattı! Yeni Yarışmacı İmajıyla Ortalığı Darmaduman Edecek!

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor yarışmasında adını duyuran ve Türkiye finalistlerinden biri olan Survivor Yiğit Poyraz’ın hayranlarını havalara uçuracak bir paylaşım geldi. Survivor 2021 yarışmasından 2. Olarak ayrılan Yiğit Poyraz, sosyal medya hesabını ise aktif bir şekilde kullanmaya başlamıştı. Şimdi ise öyle bir paylaşım geldi ki, yer gök resmen sallandı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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