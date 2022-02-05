- 05 Şub 2022 - 22:04

Masterchef Yarışmasının Yeni Kadrosu Belli Oluyor! Somer Şef İlk Anlaşmayı İmzalattı! Yeni Yarışmacı İmajıyla Ortalığı Darmaduman Edecek!

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’e katılan ilk isim resmen belli oldu! Somer Şefle geçmişi olan Survivor Poyraz, imzaların atıldığını tek bir görselle duyurdu. Yeni imajıyla ağızları açık bırakan Poyraz’a ise “Şampiyon” yorumları arka arkaya geldi. Bir bakanı bir daha baktıran Yiğit Poyraz’ın hayranları ise havalara uçtu! İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor yarışmasında adını duyuran ve Türkiye finalistlerinden biri olan Survivor Yiğit Poyraz’ın hayranlarını havalara uçuracak bir paylaşım geldi. Survivor 2021 yarışmasından 2. Olarak ayrılan Yiğit Poyraz, sosyal medya hesabını ise aktif bir şekilde kullanmaya başlamıştı. Şimdi ise öyle bir paylaşım geldi ki, yer gök resmen sallandı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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05 Şub 2022 - 22:04 Ankara- Yaşam

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