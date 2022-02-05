Alişan’ın Eşi Buse Varol Minicik, Bembeyaz Elbisesiyle… “Yaktın Bizi Buse!” Eteğini Kaldırarak Instagram’ı Titretti!

Yakın zamanda yeni bir diziyle ekranlara gelecek olan Buse Varol, kısa sürede 34 bedene kadar düşmüştü. FOX TV ekranlarında yer alacağı bilinen Son Nefesime Kadar dizisinde yer alacağı bilinen Buse Varol ise sosyal medyada öyle bir paylaşım yaptı ki, görenler dondu kaldı! Bembeyaz, minicik bir elbiseyle bir bakanı bir daha baktıran güzel oyuncu, fiziğini bir kez daha kanıtladı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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