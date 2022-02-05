Alişan’ın Eşi Buse Varol Minicik, Bembeyaz Elbisesiyle… “Yaktın Bizi Buse!” Eteğini Kaldırarak Instagram’ı Titretti!
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Alişan’ın eşi Buse Varol, bembeyaz bir elbise giyince; “Yeniden evleniyor” yorumlarını aldı. Minicik, bembeyaz bir elbise giyen güzel isme ise “Yaktın bize Buse” yorumları yapıldı. Mini eteğinin ucundan kaldırarak, güzelliğini ve fiziğini kanıtlayan Buse Varol, Instragram’ı resmen titretti. İşte merak edilen tüm detaylar…
Yakın zamanda yeni bir diziyle ekranlara gelecek olan Buse Varol, kısa sürede 34 bedene kadar düşmüştü. FOX TV ekranlarında yer alacağı bilinen Son Nefesime Kadar dizisinde yer alacağı bilinen Buse Varol ise sosyal medyada öyle bir paylaşım yaptı ki, görenler dondu kaldı! Bembeyaz, minicik bir elbiseyle bir bakanı bir daha baktıran güzel oyuncu, fiziğini bir kez daha kanıtladı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.