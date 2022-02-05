“Survivor Yayından Kaldırıldı!” Milyonlar Şoka Girdi; Acun Ilıcalı ve Murat Ceylan Ağlayacak! Kaos Gerçek Hayata Taşındı! Neler Oluyor?
TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’a gelen cezalar, yayından kaldırıldığına dair yorumlar aldı. Bunun üzerine Acun Ilıcalı ve Murat Ceylan’ın ağladığına dair yorumlar arka arkaya geldi. Sosyal medyada çıkan kaos gerçek hayata taşınırken; ekranlara gelen son bölümde yaşananlar ise akıllara şak diye düştü. İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının yeni bölümleri yayınlanmaya başlanmıştı. Sevilerek takip edilen Survivor yarışmasının son bölümde ise özel hayat ihlal edilmiş ve yarışmacılar skandal sözlere yer vermişti. Özellikle Mert Öcal, Sude Burcu olayı adayı sallamıştı. Kimsenin bilmediği şeyleri ortaya taşıyan Survivor All Star yarışmasının yayından kaldırılacağına dair işlemler RTÜK tarafından resmen başlatıldı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.