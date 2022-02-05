- 05 Şub 2022 - 22:41 G: 05 Şub 2022 - 22:42

“Survivor Yayından Kaldırıldı!” Milyonlar Şoka Girdi; Acun Ilıcalı ve Murat Ceylan Ağlayacak! Kaos Gerçek Hayata Taşındı! Neler Oluyor?

TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’a gelen cezalar, yayından kaldırıldığına dair yorumlar aldı. Bunun üzerine Acun Ilıcalı ve Murat Ceylan’ın ağladığına dair yorumlar arka arkaya geldi. Sosyal medyada çıkan kaos gerçek hayata taşınırken; ekranlara gelen son bölümde yaşananlar ise akıllara şak diye düştü. İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının yeni bölümleri yayınlanmaya başlanmıştı. Sevilerek takip edilen Survivor yarışmasının son bölümde ise özel hayat ihlal edilmiş ve yarışmacılar skandal sözlere yer vermişti. Özellikle Mert Öcal, Sude Burcu olayı adayı sallamıştı. Kimsenin bilmediği şeyleri ortaya taşıyan Survivor All Star yarışmasının yayından kaldırılacağına dair işlemler RTÜK tarafından resmen başlatıldı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

05 Şub 2022 - 22:41 Ankara- Yaşam

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Alişan’ın Eşi Buse Varol Minicik, Bembeyaz Elbisesiyle… “Yaktın Bizi Buse!” Eteğini Kaldırarak Instagram’ı Titretti! mask
Alişan’ın Eşi Buse Varol Minicik, Bembeyaz Elbisesiyle… “Yaktın Bizi Buse!” Eteğini Kaldırarak Instagram’ı Titretti!
Masterchef Yarışmasının Yeni Kadrosu Belli Oluyor! Somer Şef İlk Anlaşmayı İmzalattı! Yeni Yarışmacı İmajıyla Ortalığı Darmaduman Edecek! mask
Masterchef Yarışmasının Yeni Kadrosu Belli Oluyor! Somer Şef İlk Anlaşmayı İmzalattı! Yeni Yarışmacı İmajıyla Ortalığı Darmaduman Edecek!
Kırmızı Oda Dizisinde Yeni Delikanlı Sadi Beklenen İlgiyi Göremedi! Üzeri Çizildi... Yerine Öyle Bir İsim Geliyor Ki, Yer Gök İnleyecek! Çekimler Tamamlandı… mask
Kırmızı Oda Dizisinde Yeni Delikanlı Sadi Beklenen İlgiyi Göremedi! Üzeri Çizildi... Yerine Öyle Bir İsim Geliyor Ki, Yer Gök İnleyecek! Çekimler Tamamlandı…
Arka Sokaklar Dizisi Acı Vedalara Doymadı! Ali ve Engin’den Sonra Şimdide Hüsnü… Vakit Daraldı; Her Şey Bitti! “Şehit!” mask
Arka Sokaklar Dizisi Acı Vedalara Doymadı! Ali ve Engin’den Sonra Şimdide Hüsnü… Vakit Daraldı; Her Şey Bitti! “Şehit!”
Camdaki Kız Meliha’nın Son Pozuna Bakanlar Şok Oluyor! Kış Gününde Mayosunu Giyerek… “Alev Alev Yansın!” Instagram Sallanıyor! mask
Camdaki Kız Meliha’nın Son Pozuna Bakanlar Şok Oluyor! Kış Gününde Mayosunu Giyerek… “Alev Alev Yansın!” Instagram Sallanıyor!
Survivor Panorama’da Şeyma Subaşı’nın Kardeşi Kriz Çıkardı! Aldığı Parayı Beğenmeyince Ortalık Karıştı; Acun’a Üst Üste Restler… “Yok Artık” mask
Survivor Panorama’da Şeyma Subaşı’nın Kardeşi Kriz Çıkardı! Aldığı Parayı Beğenmeyince Ortalık Karıştı; Acun’a Üst Üste Restler… “Yok Artık”
Aziz Yıldırım’ın Yaşı Merak Uyandırdı! Bakın Kaç Yaşında! Duyan Şaştı Kaldı! Ali Koç İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti… mask
Aziz Yıldırım’ın Yaşı Merak Uyandırdı! Bakın Kaç Yaşında! Duyan Şaştı Kaldı! Ali Koç İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti…
Masterchef Dilara ve Sergen Özen Evleniyor Mu? Dilara Başaran’dan Evlilik Açıklaması Geldi; Sosyal Medya İnledi! mask
Masterchef Dilara ve Sergen Özen Evleniyor Mu? Dilara Başaran’dan Evlilik Açıklaması Geldi; Sosyal Medya İnledi!
Survivor Evrim Keklik’in Büyük Aşkı İfşa Oldu! O İsim Aleyna Kalaycıoğlu’yla Anılıyordu; Acun Ilıcalı’nın Sağ Kolu Sizi Şaşırtacak... mask
Survivor Evrim Keklik’in Büyük Aşkı İfşa Oldu! O İsim Aleyna Kalaycıoğlu’yla Anılıyordu; Acun Ilıcalı’nın Sağ Kolu Sizi Şaşırtacak...
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz İzleyicisi Halaya! Oktay Kaynarca Kararını Verdi, Açıklamasını Yaptı! Yeniden Geliyor; 2 Kat Fazla Çalışıyor… mask
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz İzleyicisi Halaya! Oktay Kaynarca Kararını Verdi, Açıklamasını Yaptı! Yeniden Geliyor; 2 Kat Fazla Çalışıyor…
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
“Survivor Yayından Kaldırıldı!” Milyonlar Şoka Girdi; Acun Ilıcalı ve Murat Ceylan Ağlayacak! Kaos Gerçek Hayata Taşındı! Neler Oluyor? mask
“Survivor Yayından Kaldırıldı!” Milyonlar Şoka Girdi; Acun Ilıcalı ve Murat Ceylan Ağlayacak! Kaos Gerçek Hayata Taşındı! Neler Oluyor?
Yemek Sepeti Banabi Kurye Maaşları 2022! Yemek Sepeti Banabi Kurye Ne Kadar Maaş Alıyor? Yemek Sepeti Kurye Ne Kadar Kazanır? mask
Yemek Sepeti Banabi Kurye Maaşları 2022! Yemek Sepeti Banabi Kurye Ne Kadar Maaş Alıyor? Yemek Sepeti Kurye Ne Kadar Kazanır?
Ankara'da Kaç Adet Noter Var? Ankarada noterler kaca kadar acik? Noter Ücretleri 2022 Ne Kadar? Ankara Noterleri Adres ve Telefonları mask
Ankara'da Kaç Adet Noter Var? Ankarada noterler kaca kadar acik? Noter Ücretleri 2022 Ne Kadar? Ankara Noterleri Adres ve Telefonları
Ankara Elmadağ Kayak Merkezi Nerede, Nasıl Gidilir? Elmadağ Kayak Merkezi giriş ücreti 2022 ne kadar? Ankara Kayak Merkezinde teleferik var mı? mask
Ankara Elmadağ Kayak Merkezi Nerede, Nasıl Gidilir? Elmadağ Kayak Merkezi giriş ücreti 2022 ne kadar? Ankara Kayak Merkezinde teleferik var mı?
Ankara Liselerin Yüzdelik Dilimleri Ve Başarı Sıralamaları! 2022 Ankara'daki En İyi Liseler Belli Oldu... mask
Ankara Liselerin Yüzdelik Dilimleri Ve Başarı Sıralamaları! 2022 Ankara'daki En İyi Liseler Belli Oldu...
Alişan’ın Eşi Buse Varol Minicik, Bembeyaz Elbisesiyle… “Yaktın Bizi Buse!” Eteğini Kaldırarak Instagram’ı Titretti! mask
Alişan’ın Eşi Buse Varol Minicik, Bembeyaz Elbisesiyle… “Yaktın Bizi Buse!” Eteğini Kaldırarak Instagram’ı Titretti!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status