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05 Şub 2022 - 22:41

“Survivor Yayından Kaldırıldı!” Milyonlar Şoka Girdi; Acun Ilıcalı ve Murat Ceylan Ağlayacak! Kaos Gerçek Hayata Taşındı! Neler Oluyor?

TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’a gelen cezalar, yayından kaldırıldığına dair yorumlar aldı. Bunun üzerine Acun Ilıcalı ve Murat Ceylan’ın ağladığına dair yorumlar arka arkaya geldi. Sosyal medyada çıkan kaos gerçek hayata taşınırken; ekranlara gelen son bölümde yaşananlar ise akıllara şak diye düştü. İşte merak edilen tüm detaylar…