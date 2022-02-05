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05 Şub 2022 - 17:26

Tarım Kredi Market Zam Falan Dinlemiyor! Tavuktan Salçaya; En Ucuzu Burada! A101 Market’te Resti Çekti, Yarışa Girdi! Neler Oluyor?

Alım gücünün zorlaştığı şu günlerde marketlerde fiyatlarda dengeleri değiştiriyor. Vatandaş cebindeki kuruşun bile hesabını yapmaya başlarken; Tarım Kredi Market ise zam falan dinlemedi ve “En ucuzu burada” yorumunda bulundu. Tavuktan salçaya her şeyin en ucuzunu satarak kalplerde yerini koruyan Tarım Kredi Market, kısa bir süre önce aktüel ürünlerini yayınlayarak ucuza ürünler sattığını duyuran A101 Market’e resti çekti ve yarışa girdi. İşte merak edilen tüm indirimi ürünler…