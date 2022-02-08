Tarım Kredi Market Zam Yerine İndirim Serisini Sürdürüyor! Tavuktan Salçaya; En Ucuzu Burada! A101 Market’te Resti Çekti, Yarışa Girdi! Neler Oluyor?
Alım gücünün zorlaştığı şu günlerde marketlerde fiyatlarda dengeleri değiştiriyor. Vatandaş cebindeki kuruşun bile hesabını yapmaya başlarken; Tarım Kredi Market ise zam falan dinlemedi ve “En ucuzu burada” yorumunda bulundu. Tavuktan salçaya her şeyin en ucuzunu satarak kalplerde yerini koruyan Tarım Kredi Market, kısa bir süre önce aktüel ürünlerini yayınlayarak ucuza ürünler sattığını duyuran A101 Market’e resti çekti ve yarışa girdi. İşte merak edilen tüm indirimi ürünler…
Binlerce üründe indirim yaparak; dikkatleri üzerine çeken Tarım Kredi Market, 4 Şubat’tan itibaren geçerli olacak indirim kataloğunu yayınladı. Geçtiğimiz ay için un, yağ ve makarna gibi temel gıda ürünlerinde indirim yapan Tarım Kredi Market, dikkatleri üzerine çekecek bir indirimde daha bulundu. Şubat ayında salçadan tavuk etine birçok üründe indirim yapan Tarım Kredi Market’in aktüel ürün kataloğu merak konusu oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.