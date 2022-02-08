- 08 Şub 2022 - 00:13

Tarım Kredi Market Zam Yerine İndirim Serisini Sürdürüyor! Tavuktan Salçaya; En Ucuzu Burada! A101 Market’te Resti Çekti, Yarışa Girdi! Neler Oluyor?

Alım gücünün zorlaştığı şu günlerde marketlerde fiyatlarda dengeleri değiştiriyor. Vatandaş cebindeki kuruşun bile hesabını yapmaya başlarken; Tarım Kredi Market ise zam falan dinlemedi ve “En ucuzu burada” yorumunda bulundu. Tavuktan salçaya her şeyin en ucuzunu satarak kalplerde yerini koruyan Tarım Kredi Market, kısa bir süre önce aktüel ürünlerini yayınlayarak ucuza ürünler sattığını duyuran A101 Market’e resti çekti ve yarışa girdi. İşte merak edilen tüm indirimi ürünler…

Binlerce üründe indirim yaparak; dikkatleri üzerine çeken Tarım Kredi Market, 4 Şubat’tan itibaren geçerli olacak indirim kataloğunu yayınladı. Geçtiğimiz ay için un, yağ ve makarna gibi temel gıda ürünlerinde indirim yapan Tarım Kredi Market, dikkatleri üzerine çekecek bir indirimde daha bulundu. Şubat ayında salçadan tavuk etine birçok üründe indirim yapan Tarım Kredi Market’in aktüel ürün kataloğu merak konusu oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…

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08 Şub 2022 - 00:13 Ankara- Yaşam

# AKTÜEL ÜRÜNLERİ - KAMPANYALAR İLE İLİŞKİLİ:
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Şok Market Zam Mam Dinlemedi! Peynirden Deterjana Her Şey Resmen Bedava! Bitmesine Saatler Kaldı! “Yok Artık”
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Tarım Kredi Market’ten Dolar Kuruna Tokat Gibi İndirim! Zam Falan Dinlemedi; Bugün Son Gün… Sadece 9,90 Lira! Yetişen Alacak…
A101 Market Ayçiçek Yağında Şok İndirim Kararı! Ayçiçek Yağı 23 TL, 30 TL ve 39 Liraya Litre Litre Alacaksınız! Çaydan Deterjana Büyük… mask
A101 Market Ayçiçek Yağında Şok İndirim Kararı! Ayçiçek Yağı 23 TL, 30 TL ve 39 Liraya Litre Litre Alacaksınız! Çaydan Deterjana Büyük…
Tarım Kredi Market Yaptı Yapacağını! Zam, Dolar, Euro Hiçbir Şey Dinlemiyor! Çay, Deterjan, Salça Her Şey Yok Pahasına! Stoklarla Sınırlı… mask
Tarım Kredi Market Yaptı Yapacağını! Zam, Dolar, Euro Hiçbir Şey Dinlemiyor! Çay, Deterjan, Salça Her Şey Yok Pahasına! Stoklarla Sınırlı…
Migros Marketten Şok İndirim; Un, Sıvıyağ, Salça, Pirinç, Et Fiyatları… Dibe Vurdu, Markete Akın Akın Koşuldu! Bu Fiyatlar Baş Döndürür... mask
Migros Marketten Şok İndirim; Un, Sıvıyağ, Salça, Pirinç, Et Fiyatları… Dibe Vurdu, Markete Akın Akın Koşuldu! Bu Fiyatlar Baş Döndürür...
Migros Marketten Şok İndirim; Un, Sıvıyağ, Salça, Pirinç, Et Fiyatları… Dibe Vurdu, Markete Akın Akın Koşuldu! Bu Fiyatlar Baş Döndürür... mask
Migros Marketten Şok İndirim; Un, Sıvıyağ, Salça, Pirinç, Et Fiyatları… Dibe Vurdu, Markete Akın Akın Koşuldu! Bu Fiyatlar Baş Döndürür...
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Tarım Kredi Market En Sonunda Çıldırdı! Dolar, Euro Dinlemiyor! Makarna, Çay, Tavuk Salça… Peynir Bile 13 Lira! Kaçıran Başını Duvarlara Vuracak!
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A101 Market Öyle Bir İndirim Yaptı Ki, Görenler Şok Oldu! Ayçiçek Yağında Tokat Gibi İndirim! Böylesi Ne Görüldü, Ne Duyuldu! mask
A101 Market Öyle Bir İndirim Yaptı Ki, Görenler Şok Oldu! Ayçiçek Yağında Tokat Gibi İndirim! Böylesi Ne Görüldü, Ne Duyuldu!
Tarım Kredi Market Ayçiçek Yağının Fiyatını Dibe Çekti! Tüm Marketlerle Yarışa Girdi; Ayçiçek Yağı 22 Lira, Salça 12 Lira, Un 10 Lira… Bedava Gibi! mask
Tarım Kredi Market Ayçiçek Yağının Fiyatını Dibe Çekti! Tüm Marketlerle Yarışa Girdi; Ayçiçek Yağı 22 Lira, Salça 12 Lira, Un 10 Lira… Bedava Gibi!
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