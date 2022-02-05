Acun Ilıcalı’ya Survivor Ayşe’den Skandal Rest! Survivor Hakkında Öyle Bir Şey Dedi Ki, Gözlerden Düştü! “Amacın Dışına Çıkılıyor!”
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da adını duyurmuş olan Ayşe Yüksel’den Acun Ilıcalı’nın programına zehir zemberek sözler geldi! Acun Ilıcalı’nın defterini kapatacağına dair yorumlar arka arkaya gelirken birçok kişi ise “Yumurta kabuğunu beğenmiyor” yorumları yapıldı. Twitter’da yapmış olduğu paylaşımla şok eden Ayşe Yüksel, ağızları açık bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasından üçüncü olarak ayrılan Ayşe Yüksel, sosyal medya hesabını da aktif bir şekilde kullanmaya başlamıştı. Survivor yarışmasından sonra bambaşka birisine dönüşen Ayşe Yüksel’in Twitter üzerinden yapmış olduğu paylaşım ise dengeleri değiştirdi. Acun Ilıcalı’nın programını eleştiren Ayşe Yüksel için ise tepkiler gırla geldi. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.