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05 Şub 2022 - 18:17

Acun Ilıcalı’ya Survivor Ayşe’den Skandal Rest! Survivor Hakkında Öyle Bir Şey Dedi Ki, Gözlerden Düştü! “Amacın Dışına Çıkılıyor!”

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da adını duyurmuş olan Ayşe Yüksel’den Acun Ilıcalı’nın programına zehir zemberek sözler geldi! Acun Ilıcalı’nın defterini kapatacağına dair yorumlar arka arkaya gelirken birçok kişi ise “Yumurta kabuğunu beğenmiyor” yorumları yapıldı. Twitter’da yapmış olduğu paylaşımla şok eden Ayşe Yüksel, ağızları açık bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…