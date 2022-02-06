- 06 Şub 2022 - 10:00 G: 06 Şub 2022 - 10:11

Acun Ilıcalı'ya Survivor'da Hayatının Resti Çekildi! İfşalandı... Hiç Affetmedi, Bakın Siz Ayşe'ye... Ayşe Yüksel Acun Ilıcalı'nın Defterini mi Kapatıyor? Flaş İfşa!

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da adını duyurmuş olan Ayşe Yüksel’den Acun Ilıcalı’nın programına zehir zemberek sözler geldi! Acun Ilıcalı’nın defterini kapatacağına dair yorumlar arka arkaya gelirken birçok kişi ise “Yumurta kabuğunu beğenmiyor” yorumları yapıldı. Twitter’da yapmış olduğu paylaşımla şok eden Ayşe Yüksel, ağızları açık bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasından üçüncü olarak ayrılan Ayşe Yüksel, sosyal medya hesabını da aktif bir şekilde kullanmaya başlamıştı. Survivor yarışmasından sonra bambaşka birisine dönüşen Ayşe Yüksel’in Twitter üzerinden yapmış olduğu paylaşım ise dengeleri değiştirdi. Acun Ilıcalı’nın programını eleştiren Ayşe Yüksel için ise tepkiler gırla geldi. İşte merak edilen tüm detaylar…

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06 Şub 2022 - 10:00 Ankara- Yaşam

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