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06 Şub 2022 - 10:00

Acun Ilıcalı'ya Survivor'da Hayatının Resti Çekildi! İfşalandı... Hiç Affetmedi, Bakın Siz Ayşe'ye... Ayşe Yüksel Acun Ilıcalı'nın Defterini mi Kapatıyor? Flaş İfşa!

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da adını duyurmuş olan Ayşe Yüksel’den Acun Ilıcalı’nın programına zehir zemberek sözler geldi! Acun Ilıcalı’nın defterini kapatacağına dair yorumlar arka arkaya gelirken birçok kişi ise “Yumurta kabuğunu beğenmiyor” yorumları yapıldı. Twitter’da yapmış olduğu paylaşımla şok eden Ayşe Yüksel, ağızları açık bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…