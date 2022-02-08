- 08 Şub 2022 - 00:04

Hadise’nin Yüzüğü Dinçerler Ailesine Kriz Yarattı! Herkes Birbirine Düşman Oldu, Geceliği 28 Bin Lira… “Yok Artık”

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hadise gündeme yine bomba gibi düştü. Mehmet Dinçerler’den 3 milyon liraya evlenme teklifi etmek için yüzük almıştı. Şimdi o yüzüğün aileyi karıştırdığı gündeme bomba gibi düştü. Birçok kişi ise “Aile birbirine düşman oldu” yorumlarında bulundu. Geceliği 28 bin liraya otellerde kaldığı ortaya çıkan Mehmet Dinçerler’e ise “Yok artık” yorumları yapıldı!

Geçtiğimiz günlerde Hadise, Mehmet Dinçerler’den evlenme teklifi alınca sevgilisi takibe almıştı. Çıkan borç paralar hakkında iddialar hakkında ise Mehmet Dinçerler ise “Şahsım ve şirketimizin borcu yoktur” yorumunda bulunmuştu. Şimdiyse Avukat Şenoğlu, şok açıklamalara yer verdi. İşte merak edilen tüm detaylar…

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08 Şub 2022 - 00:04 Ankara- Yaşam

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