Hadise’nin Yüzüğü Dinçerler Ailesini Karıştırdı! Herkes Birbirine Düşman Oldu, Geceliği 28 Bin Lira… “Yok Artık”
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hadise gündeme yine bomba gibi düştü. Mehmet Dinçerler’den 3 milyon liraya evlenme teklifi etmek için yüzük almıştı. Şimdi o yüzüğün aileyi karıştırdığı gündeme bomba gibi düştü. Birçok kişi ise “Aile birbirine düşman oldu” yorumlarında bulundu. Geceliği 28 bin liraya otellerde kaldığı ortaya çıkan Mehmet Dinçerler’e ise “Yok artık” yorumları yapıldı!
Geçtiğimiz günlerde Hadise, Mehmet Dinçerler’den evlenme teklifi alınca sevgilisi takibe almıştı. Çıkan borç paralar hakkında iddialar hakkında ise Mehmet Dinçerler ise “Şahsım ve şirketimizin borcu yoktur” yorumunda bulunmuştu. Şimdiyse Avukat Şenoğlu, şok açıklamalara yer verdi. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.