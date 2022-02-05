Survivor Aycan Instagram’da Bambaşka Birisi! Adaya Bir Hafta Dayanamamıştı, Sosyal Medyada Zorladı! “Yapma Aycan Yanarız!”

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasına katılan, daha önce de 2020 senesinde yer alan Aycan Yanaç, duruşuyla gönüllerde şampiyon olmuştu. Fiziği, güzelliği ve performansıyla çok beğenilen Aycan Yanaç’ın son hali ise dengeleri değiştirdi. İşte merak edilen tüm detaylar…

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