- 05 Şub 2022 - 19:28 G: 05 Şub 2022 - 19:37

Survivor Aycan Instagram’da Bambaşka Birisi! Adaya Bir Hafta Dayanamamıştı, Sosyal Medyada Zorladı! “Yapma Aycan Yanarız!”

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da adını duyurup, parlatan Aycan Yanaç, Instagram’da bambaşka birisi! Adanın zor şartlarından dolayı sadece 1 hafta dayanabilen Aycan Yanaç’ın sosyal medya hesabı ise akılları yerinden çıkarmaya zorluyor! İşte sosyal medya kullanıcılarından “Yapma Aycan yanarız” yorumlarını alan Aycan Yanaç’ın paylaşımları…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasına katılan, daha önce de 2020 senesinde yer alan Aycan Yanaç, duruşuyla gönüllerde şampiyon olmuştu. Fiziği, güzelliği ve performansıyla çok beğenilen Aycan Yanaç’ın son hali ise dengeleri değiştirdi. İşte merak edilen tüm detaylar…

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05 Şub 2022 - 19:28 Ankara- Yaşam

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