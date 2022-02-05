Survivor Aycan Instagram’da Bambaşka Birisi! Adaya Bir Hafta Dayanamamıştı, Sosyal Medyada Zorladı! “Yapma Aycan Yanarız!”
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da adını duyurup, parlatan Aycan Yanaç, Instagram’da bambaşka birisi! Adanın zor şartlarından dolayı sadece 1 hafta dayanabilen Aycan Yanaç’ın sosyal medya hesabı ise akılları yerinden çıkarmaya zorluyor! İşte sosyal medya kullanıcılarından “Yapma Aycan yanarız” yorumlarını alan Aycan Yanaç’ın paylaşımları…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasına katılan, daha önce de 2020 senesinde yer alan Aycan Yanaç, duruşuyla gönüllerde şampiyon olmuştu. Fiziği, güzelliği ve performansıyla çok beğenilen Aycan Yanaç’ın son hali ise dengeleri değiştirdi. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.