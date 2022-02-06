- 06 Şub 2022 - 01:08

Kardeşlerim Dizisinin Aybike’si Sosyal Medyada Patladı! Görenler Şaştı Kaldı... İncecik Beli, Giyimi, Tarzı… “Yok Artık” Diziyle Alakası Yok!

ATV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Kardeşlerim’de tüm oyuncular adeta bir yıldız gibi parlıyor. Sezona yeniden iddialı bir giriş yapan Kardeşlerim’de Aybike karakterine hayat veren Melis Minkari’nin sosyal medya hesabında yapmış olduğu paylaşımlar ise bambaşka birisi olduğunu gösterdi. 23 yaşındaki başarılı oyuncunun adeta 16 gibi durması ise gözlerden kaçmadı! İncecik belini hayranlarına kanıtlayan Melis Minkari, “Yok artık!” yorumlarını arka arkaya aldı!

Başrollerinde; Celil Nalçakan, Su Burcu Yazgı Coşkun, Onur Seyit Yaran, Ahu Yağtu gibi isimlerin yer aldığı Kardeşlerim dizisi her Cumartesi gününe damgasını vuruyor. Dizinin seyrinde hem sevilen hem de sevilmeyen bir karaktere hayat veren Melis Minkari’nin sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşımlar, bir bakanı bir daha baktırdı. İşte Kardeşlerim dizisinin güzel yüzü Melis Mirkani’nin o şok edici paylaşımları…

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06 Şub 2022 - 01:08 Ankara- Yaşam

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