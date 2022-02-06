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06 Şub 2022 - 01:08

Kardeşlerim Dizisinin Aybike’si Sosyal Medyada Patladı! Görenler Şaştı Kaldı... İncecik Beli, Giyimi, Tarzı… “Yok Artık” Diziyle Alakası Yok!

ATV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Kardeşlerim’de tüm oyuncular adeta bir yıldız gibi parlıyor. Sezona yeniden iddialı bir giriş yapan Kardeşlerim’de Aybike karakterine hayat veren Melis Minkari’nin sosyal medya hesabında yapmış olduğu paylaşımlar ise bambaşka birisi olduğunu gösterdi. 23 yaşındaki başarılı oyuncunun adeta 16 gibi durması ise gözlerden kaçmadı! İncecik belini hayranlarına kanıtlayan Melis Minkari, “Yok artık!” yorumlarını arka arkaya aldı!