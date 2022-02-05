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05 Şub 2022 - 20:24

Üç Kuruş Dizisi Reytinglerde Tepetaklak Oldu! Senarist ve Yapımcı Kararı Verdi! Resmen Dibe Battılar, Mor Kar Yağmazsa Final Yakın…

SHOW TV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Üç Kuruş dizisi reytinglerde tepetaklak oldu! Senarist ve yapımcıya final yolu gözükürken; resmen dibe battıkları da görüldü. Bununla birlikte birçok kişi “Mor kar yağmazsa final yakın” yorumlarında bulundular. Dikkatleri üzerine çeken bu durum ise Üç Kuruş izleyicisini derinden sarstı! İşte merak edilen tüm detaylar…