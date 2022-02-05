Üç Kuruş Dizisinin Reytingleri Finale Götürüyor! Senarist ve Yapımcı Kararı Verdi! Resmen Dibe Battılar, Mor Kar Yağmazsa Final Yakın…
SHOW TV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Üç Kuruş dizisi reytinglerde tepetaklak oldu! Senarist ve yapımcıya final yolu gözükürken; resmen dibe battıkları da görüldü. Bununla birlikte birçok kişi “Mor kar yağmazsa final yakın” yorumlarında bulundular. Dikkatleri üzerine çeken bu durum ise Üç Kuruş izleyicisini derinden sarstı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Başrollerinde Ekin Koç, Uraz Kaygırlaroğlu, Nesrin Cavadzade, Nursel Köse ve Aslıhan Malbora gibi birbirinden başarılı isimlerin yer aldığı Üç Kuruş dizisi her Pazartesi akşamı ekranlara gelmeye devam ediyor. Her bölümde farklı bir heyecan yaşatan Üç Kuruş dizisinin reytingler dibe resmen çakıldı. Peki, neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.