- 05 Şub 2022 - 23:00

EDHO İzleyicisi Mutluluktan Sarhoş Oldu! Oktay Kaynarca Kararını Verdi, Açıklamasını Yaptı! Yeniden Geliyor; 2 Kat Fazla Çalışıyor…

ATV Ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz izleyicisine büyük müjde verildi. Bunun üzerine birçok kişi “Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz izleyicisi hadi halaya” yorumlarını yaptılar. Oktay Kaynarca kararını verirken; açıklamasını da yaptı. Yeniden ekranlara dönecek olan başarılı oyuncu, 2 kat fazla çalıştığını duyurdu! İşte merak edilen tüm detaylar…

Başrollerinde Oktay Kaynarca, Yunus Emre Yıldıırımer, Ozan Akbaba gibi isimlerin bulunduğu Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi ATV ve yapım arasında çıkan sorunlardan dolayı ekranlara veda etmişti.

Dizinin vedası yürekleri yakarken; Oktay Kaynarca’da sık sık artık dizinin olmayacağını dile getirmişti. Şimdi ise Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin izleyicisine büyük müjdeyi bizzat Oktay Kaynarca verdi! İşte merak edilen tüm detaylar…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

05 Şub 2022 - 23:00 Ankara- Yaşam

# DİZİ HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Arka Sokaklar Dizisi Acı Vedalara Doymadı! Ali ve Engin’den Sonra Şimdide Hüsnü… Vakit Daraldı; Her Şey Bitti! “Şehit!” mask
Arka Sokaklar Dizisi Acı Vedalara Doymadı! Ali ve Engin’den Sonra Şimdide Hüsnü… Vakit Daraldı; Her Şey Bitti! “Şehit!”
Üç Kuruş Dizisi Reytinglerde Tepetaklak Oldu! Senarist ve Yapımcı Kararı Verdi! Resmen Dibe Battılar, Mor Kar Yağmazsa Final Yakın… mask
Üç Kuruş Dizisi Reytinglerde Tepetaklak Oldu! Senarist ve Yapımcı Kararı Verdi! Resmen Dibe Battılar, Mor Kar Yağmazsa Final Yakın…
Camdaki Kız Dizisinden Sedat’ın Vedası Yürek Sızlattı! Kimse Bu Kadar Üzüleceğini Tahmin Edememişti, Nalan Öyle Bir Şey Yaptı Ki… mask
Camdaki Kız Dizisinden Sedat’ın Vedası Yürek Sızlattı! Kimse Bu Kadar Üzüleceğini Tahmin Edememişti, Nalan Öyle Bir Şey Yaptı Ki…
TRT Hacı Bayram Veli Dizisinin Çekildiği Yer Ve Mekanlar Merak Uyandırdı! Aşkın Yolculuğu Hacı Bayram Veli Dizisi Nerede Çekiliyor, Nerede Geçiyor? mask
TRT Hacı Bayram Veli Dizisinin Çekildiği Yer Ve Mekanlar Merak Uyandırdı! Aşkın Yolculuğu Hacı Bayram Veli Dizisi Nerede Çekiliyor, Nerede Geçiyor?
Arka Sokaklar Dizisinden Engin Ayrıldı! Ayrılık Sebebi Kriz Çıktı, Rıza Baba’yla Birbirine Girecekti… “Karnımız Tok Senarist!” Neler Oluyor? mask
Arka Sokaklar Dizisinden Engin Ayrıldı! Ayrılık Sebebi Kriz Çıktı, Rıza Baba’yla Birbirine Girecekti… “Karnımız Tok Senarist!” Neler Oluyor?
Survivor All-Star 2022 16. Bölüm Kesintisiz Full İzle! Survivor 2022 5 Şubat 2022 İlk Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Survivor All-Star 2022 16. Bölüm Kesintisiz Full İzle! Survivor 2022 5 Şubat 2022 İlk Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Teşkilat Dizisi Yeni Sezon 33. Bölüm Full İzle! 6 Şubat 2022 Teşkilat Yeni Bölümü Tek Parça Youtube İzle! mask
Teşkilat Dizisi Yeni Sezon 33. Bölüm Full İzle! 6 Şubat 2022 Teşkilat Yeni Bölümü Tek Parça Youtube İzle!
Yargı Dizisi 19. Bölüm Full İzle! 6 Şubat 2022 Yargı Dizisi Yeni Bölümü Tek Parça Youtube İzle! mask
Yargı Dizisi 19. Bölüm Full İzle! 6 Şubat 2022 Yargı Dizisi Yeni Bölümü Tek Parça Youtube İzle!
Sadakatsiz Dizisine Kanal D Kararı! Volkan’da Asya’da Diziden Yok Oluyor! Final Bölümü Kesinleşti; Ortalık Yıkıldı! İlk Açıklama Geldi… mask
Sadakatsiz Dizisine Kanal D Kararı! Volkan’da Asya’da Diziden Yok Oluyor! Final Bölümü Kesinleşti; Ortalık Yıkıldı! İlk Açıklama Geldi…
Gönül Dağı Dizisi 50. Bölüm Full İzle! 5 Şubat 2022 Gönül Dağı Yeni Sezon Bölümü Tek Parça Youtube İzle! mask
Gönül Dağı Dizisi 50. Bölüm Full İzle! 5 Şubat 2022 Gönül Dağı Yeni Sezon Bölümü Tek Parça Youtube İzle!
# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
“Survivor Yayından Kaldırıldı!” Milyonlar Şoka Girdi; Acun Ilıcalı ve Murat Ceylan Ağlayacak! Kaos Gerçek Hayata Taşındı! Neler Oluyor? mask
“Survivor Yayından Kaldırıldı!” Milyonlar Şoka Girdi; Acun Ilıcalı ve Murat Ceylan Ağlayacak! Kaos Gerçek Hayata Taşındı! Neler Oluyor?
Alişan’ın Eşi Buse Varol Minicik, Bembeyaz Elbisesiyle… “Yaktın Bizi Buse!” Eteğini Kaldırarak Instagram’ı Titretti! mask
Alişan’ın Eşi Buse Varol Minicik, Bembeyaz Elbisesiyle… “Yaktın Bizi Buse!” Eteğini Kaldırarak Instagram’ı Titretti!
Masterchef Yarışmasının Yeni Kadrosu Belli Oluyor! Somer Şef İlk Anlaşmayı İmzalattı! Yeni Yarışmacı İmajıyla Ortalığı Darmaduman Edecek! mask
Masterchef Yarışmasının Yeni Kadrosu Belli Oluyor! Somer Şef İlk Anlaşmayı İmzalattı! Yeni Yarışmacı İmajıyla Ortalığı Darmaduman Edecek!
Kırmızı Oda Dizisinde Yeni Delikanlı Sadi Beklenen İlgiyi Göremedi! Üzeri Çizildi... Yerine Öyle Bir İsim Geliyor Ki, Yer Gök İnleyecek! Çekimler Tamamlandı… mask
Kırmızı Oda Dizisinde Yeni Delikanlı Sadi Beklenen İlgiyi Göremedi! Üzeri Çizildi... Yerine Öyle Bir İsim Geliyor Ki, Yer Gök İnleyecek! Çekimler Tamamlandı…
Arka Sokaklar Dizisi Acı Vedalara Doymadı! Ali ve Engin’den Sonra Şimdide Hüsnü… Vakit Daraldı; Her Şey Bitti! “Şehit!” mask
Arka Sokaklar Dizisi Acı Vedalara Doymadı! Ali ve Engin’den Sonra Şimdide Hüsnü… Vakit Daraldı; Her Şey Bitti! “Şehit!”
Camdaki Kız Meliha’nın Son Pozuna Bakanlar Şok Oluyor! Kış Gününde Mayosunu Giyerek… “Alev Alev Yansın!” Instagram Sallanıyor! mask
Camdaki Kız Meliha’nın Son Pozuna Bakanlar Şok Oluyor! Kış Gününde Mayosunu Giyerek… “Alev Alev Yansın!” Instagram Sallanıyor!
Survivor Panorama’da Şeyma Subaşı’nın Kardeşi Kriz Çıkardı! Aldığı Parayı Beğenmeyince Ortalık Karıştı; Acun’a Üst Üste Restler… “Yok Artık” mask
Survivor Panorama’da Şeyma Subaşı’nın Kardeşi Kriz Çıkardı! Aldığı Parayı Beğenmeyince Ortalık Karıştı; Acun’a Üst Üste Restler… “Yok Artık”
Aziz Yıldırım’ın Yaşı Merak Uyandırdı! Bakın Kaç Yaşında! Duyan Şaştı Kaldı! Ali Koç İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti… mask
Aziz Yıldırım’ın Yaşı Merak Uyandırdı! Bakın Kaç Yaşında! Duyan Şaştı Kaldı! Ali Koç İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti…
Masterchef Dilara ve Sergen Özen Evleniyor Mu? Dilara Başaran’dan Evlilik Açıklaması Geldi; Sosyal Medya İnledi! mask
Masterchef Dilara ve Sergen Özen Evleniyor Mu? Dilara Başaran’dan Evlilik Açıklaması Geldi; Sosyal Medya İnledi!
Survivor Evrim Keklik’in Büyük Aşkı İfşa Oldu! O İsim Aleyna Kalaycıoğlu’yla Anılıyordu; Acun Ilıcalı’nın Sağ Kolu Sizi Şaşırtacak... mask
Survivor Evrim Keklik’in Büyük Aşkı İfşa Oldu! O İsim Aleyna Kalaycıoğlu’yla Anılıyordu; Acun Ilıcalı’nın Sağ Kolu Sizi Şaşırtacak...
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
5 Şubat 2022 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler!  Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek? mask
5 Şubat 2022 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler!  Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?
“Survivor Yayından Kaldırıldı!” Milyonlar Şoka Girdi; Acun Ilıcalı ve Murat Ceylan Ağlayacak! Kaos Gerçek Hayata Taşındı! Neler Oluyor? mask
“Survivor Yayından Kaldırıldı!” Milyonlar Şoka Girdi; Acun Ilıcalı ve Murat Ceylan Ağlayacak! Kaos Gerçek Hayata Taşındı! Neler Oluyor?
Yemek Sepeti Banabi Kurye Maaşları 2022! Yemek Sepeti Banabi Kurye Ne Kadar Maaş Alıyor? Yemek Sepeti Kurye Ne Kadar Kazanır? mask
Yemek Sepeti Banabi Kurye Maaşları 2022! Yemek Sepeti Banabi Kurye Ne Kadar Maaş Alıyor? Yemek Sepeti Kurye Ne Kadar Kazanır?
Ankara'da Kaç Adet Noter Var? Ankarada noterler kaca kadar acik? Noter Ücretleri 2022 Ne Kadar? Ankara Noterleri Adres ve Telefonları mask
Ankara'da Kaç Adet Noter Var? Ankarada noterler kaca kadar acik? Noter Ücretleri 2022 Ne Kadar? Ankara Noterleri Adres ve Telefonları
Ankara Elmadağ Kayak Merkezi Nerede, Nasıl Gidilir? Elmadağ Kayak Merkezi giriş ücreti 2022 ne kadar? Ankara Kayak Merkezinde teleferik var mı? mask
Ankara Elmadağ Kayak Merkezi Nerede, Nasıl Gidilir? Elmadağ Kayak Merkezi giriş ücreti 2022 ne kadar? Ankara Kayak Merkezinde teleferik var mı?
Ankara Liselerin Yüzdelik Dilimleri Ve Başarı Sıralamaları! 2022 Ankara'daki En İyi Liseler Belli Oldu... mask
Ankara Liselerin Yüzdelik Dilimleri Ve Başarı Sıralamaları! 2022 Ankara'daki En İyi Liseler Belli Oldu...

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status