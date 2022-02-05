Anasayfa/

Foto Galeri/

05 Şub 2022 - 23:00

EDHO İzleyicisi Mutluluktan Sarhoş Oldu! Oktay Kaynarca Kararını Verdi, Açıklamasını Yaptı! Yeniden Geliyor; 2 Kat Fazla Çalışıyor…

ATV Ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz izleyicisine büyük müjde verildi. Bunun üzerine birçok kişi “Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz izleyicisi hadi halaya” yorumlarını yaptılar. Oktay Kaynarca kararını verirken; açıklamasını da yaptı. Yeniden ekranlara dönecek olan başarılı oyuncu, 2 kat fazla çalıştığını duyurdu! İşte merak edilen tüm detaylar…