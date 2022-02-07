- 07 Şub 2022 - 23:53

EDHO İzleyicisine Sürpriz Haber! Oktay Kaynarca Kararını Verdi, Açıklamasını Yaptı! Yeniden Geliyor; 2 Kat Fazla Çalışıyor…

ATV Ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz izleyicisine büyük müjde verildi. Bunun üzerine birçok kişi “Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz izleyicisi hadi halaya” yorumlarını yaptılar. Oktay Kaynarca kararını verirken; açıklamasını da yaptı. Yeniden ekranlara dönecek olan başarılı oyuncu, 2 kat fazla çalıştığını duyurdu! İşte merak edilen tüm detaylar…

Başrollerinde Oktay Kaynarca, Yunus Emre Yıldıırımer, Ozan Akbaba gibi isimlerin bulunduğu Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi ATV ve yapım arasında çıkan sorunlardan dolayı ekranlara veda etmişti.

Dizinin vedası yürekleri yakarken; Oktay Kaynarca’da sık sık artık dizinin olmayacağını dile getirmişti. Şimdi ise Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin izleyicisine büyük müjdeyi bizzat Oktay Kaynarca verdi! İşte merak edilen tüm detaylar…

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07 Şub 2022 - 23:53 Ankara- Yaşam

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