EDHO İzleyicisine Sürpriz Haber! Oktay Kaynarca Kararını Verdi, Açıklamasını Yaptı! Yeniden Geliyor; 2 Kat Fazla Çalışıyor…
ATV Ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz izleyicisine büyük müjde verildi. Bunun üzerine birçok kişi “Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz izleyicisi hadi halaya” yorumlarını yaptılar. Oktay Kaynarca kararını verirken; açıklamasını da yaptı. Yeniden ekranlara dönecek olan başarılı oyuncu, 2 kat fazla çalıştığını duyurdu! İşte merak edilen tüm detaylar…
Başrollerinde Oktay Kaynarca, Yunus Emre Yıldıırımer, Ozan Akbaba gibi isimlerin bulunduğu Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi ATV ve yapım arasında çıkan sorunlardan dolayı ekranlara veda etmişti.
Dizinin vedası yürekleri yakarken; Oktay Kaynarca’da sık sık artık dizinin olmayacağını dile getirmişti. Şimdi ise Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin izleyicisine büyük müjdeyi bizzat Oktay Kaynarca verdi! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.