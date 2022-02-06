Zengin Olma Duası - Borçlardan Kurtulmak, Kısa Sürede Para Kazanmak İçin Bu Duayı Okuyun! En Kısa Zamanda Zengin Olmak...
Manevi anlamda olduğu gibi, maddi anlamda da hayırlı kazançlar elde edip; hayat standartlarını kolaylaştırmak birçok Müslüman'ın isteğidir. Cenab-ı Hakk'a bu konuda gerekli tüm çabayı gösterdikten sonra ellerini açarak dua etmek isteyen Müslümanlar için en hayırlı zengin olma, borçtan kurulma duasını paylaştık.
Müslümanlar, Dinimiz gereğince emredilmekte olan helal rızık kapsamında maddi boyutta arzu ve hayal ettikleri bolluğa ulaşıp; mal ve mülk edinebilmek amacıyla ol deyince olduran, gönülleri iman nuruyla dolduran Allah'a ellerini açıp dua etmekte; hayırlı zenginlik duası okumaktadırlar.
Duanın okunuşu ve anlamı diğer sayfada!
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.