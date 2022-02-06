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06 Şub 2022 - 17:06

Mutsuz Aileler, Kavga Eden Çiftler Dikkat! Bu Dua, Evinizdeki Tüm Huzuru Tekrar Canlandıracak! Aile Huzuru İçin Okunacak Dua...

Evde aile huzurunun bozulmuş olması veya bozulma aşamasında olması; çiftlerin en korkulu rüyalarından biridir. Hemen hemen her evde az veya çok eşler arasında, çocuklar arasında küçük büyük farketmeksizin sebepler dolayısıyla huzursuzluk yaşanabilir. Nedeni ciddi bir şey olmasa dahi; insanların psikolojik durumuna göre çok küçük durumlar, çok büyük hadiselere yol açabilir. Özellikle boşanmaların bu denli arttığı günümüzde; eşlerin birbirine karşı huzurunu artıracak manevi duaları listeledik.