- 06 Şub 2022 - 17:06 G: 06 Şub 2022 - 17:16

Mutsuz Aileler, Kavga Eden Çiftler Dikkat! Bu Dua, Evinizdeki Tüm Huzuru Tekrar Canlandıracak! Aile Huzuru İçin Okunacak Dua...

Evde aile huzurunun bozulmuş olması veya bozulma aşamasında olması; çiftlerin en korkulu rüyalarından biridir. Hemen hemen her evde az veya çok eşler arasında, çocuklar arasında küçük büyük farketmeksizin sebepler dolayısıyla huzursuzluk yaşanabilir. Nedeni ciddi bir şey olmasa dahi; insanların psikolojik durumuna göre çok küçük durumlar, çok büyük hadiselere yol açabilir. Özellikle boşanmaların bu denli arttığı günümüzde; eşlerin birbirine karşı huzurunu artıracak manevi duaları listeledik.

Evin huzurlu olması, insanın huzurlu olması demektir. Müslümanlar olarak eşlerimize saygılı, sevgi dolu, ilgili ve alakalı olmalıyız. Evimize bağlı olmalı ve evimizi huzurla doldurmakla görevliyiz. Bazen; istenmedik sebeplerden her insanın evinde küçük - büyük huzursuzluklar çıkabilir. Bu huzursuzluklar için yapılabilecek her şeyi yapıp, tüm adımları atmamızla birlikte Allah'a ellerimizi açıp dua etmeliyiz. Peki, hangi duaları etmeliyiz? İşte evinizdeki huzuru artıracak o dualar! 

Dua Diğer Sayfada!

06 Şub 2022 - 17:06 Ankara- Yaşam

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