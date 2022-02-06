- 06 Şub 2022 - 17:36 G: 06 Şub 2022 - 17:46

Alişan Hayranları Yasa Girdi! Buse Varol Hayranları Ağlıyor! İkili Ayrılıyor mu? Öyle Bir Şey Ortaya Çıktı ki; Milyonlar Gördüklerine İnanamadı!

Şarkıcı Alişan ve eşi Buse Varol arasında yaşananlar herkesi şoktan şoka soktu. Sık sık boşanma haberleriyle birlikte magazin gündemine gelen ve bir şekilde toparlayan çift; bu kez yaptıklarıyla tüm hayranlarını şaşkına çevirdi. Alişan ve Buse Varol'un bugün kızları Eliz'in doğum günüydü ve yaşananlar...

Ağabeyi Selçuk Tektaş'ın vefatıyla derinden üzülen ve uzun süre toparlanamayan Alişan; gerek biricik eşi Buse Varol'un desteği, gerekse hayranlarının ve dostlarının arkasında durmasıyla birlikte zor günleri çok zor da olsa aştı. Bugün kızı Eliz'in doğum günüydü. Yaşananlar; ikiliyle ilgili ayrılık, soğuma, kavga, boşanma gibi iddiaların ortaya atılmasına sebep oldu! Peki, örnek gösterilen çifte ne oldu? 

Detaylar diğer sayfada!

06 Şub 2022 - 17:36 Ankara- Yaşam

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