Alişan Hayranları Yasa Girdi! Buse Varol Hayranları Ağlıyor! İkili Ayrılıyor mu? Öyle Bir Şey Ortaya Çıktı ki; Milyonlar Gördüklerine İnanamadı!
Şarkıcı Alişan ve eşi Buse Varol arasında yaşananlar herkesi şoktan şoka soktu. Sık sık boşanma haberleriyle birlikte magazin gündemine gelen ve bir şekilde toparlayan çift; bu kez yaptıklarıyla tüm hayranlarını şaşkına çevirdi. Alişan ve Buse Varol'un bugün kızları Eliz'in doğum günüydü ve yaşananlar...
Ağabeyi Selçuk Tektaş'ın vefatıyla derinden üzülen ve uzun süre toparlanamayan Alişan; gerek biricik eşi Buse Varol'un desteği, gerekse hayranlarının ve dostlarının arkasında durmasıyla birlikte zor günleri çok zor da olsa aştı. Bugün kızı Eliz'in doğum günüydü. Yaşananlar; ikiliyle ilgili ayrılık, soğuma, kavga, boşanma gibi iddiaların ortaya atılmasına sebep oldu! Peki, örnek gösterilen çifte ne oldu?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.