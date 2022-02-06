Alişan Hayranları Yasa Girdi! Buse Varol Hayranları Ağlıyor! İkili Ayrılıyor mu? Öyle Bir Şey Ortaya Çıktı ki; Milyonlar Gördüklerine İnanamadı!

Ağabeyi Selçuk Tektaş'ın vefatıyla derinden üzülen ve uzun süre toparlanamayan Alişan; gerek biricik eşi Buse Varol'un desteği, gerekse hayranlarının ve dostlarının arkasında durmasıyla birlikte zor günleri çok zor da olsa aştı. Bugün kızı Eliz'in doğum günüydü. Yaşananlar; ikiliyle ilgili ayrılık, soğuma, kavga, boşanma gibi iddiaların ortaya atılmasına sebep oldu! Peki, örnek gösterilen çifte ne oldu?

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