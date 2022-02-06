Sadakatsiz'de Seyircileri Sinir Krizine Sokan Ayrılık! Önce Volkan Sonra O Başrol Veda Kararı Aldı, Dizi Finale Gidiyor! İşte O İsim ve Tarihler... Milyonlar Delirdi!
Başrol oyuncuları olarak Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen ve Burak Sergen'in yer aldığı Sadakatsiz dizisinde resmen depremler oluyor. Seyircilere art arda gelen ayrılık haberleri Twitter'da dizinin resmen linç edilmesine sebep olurken; başlayan yaprak dökümü herkesi oldukça üzdü. Ali İl ve Yeliz Kuvancı sonrasında diziye veda edecek ismin Burak Sergen olduğu kesinleşti.
Gazeteci Birsen Altuntaş tarafından paylaşılan habere göre; Sadakatsiz dizisi finale doğru gidiyor. Reytinglerde son zamanlarda ilerleyiş kaydedip, iyi bir yere ulaşan dizinin final yapma sebebi ise; senaryo olarak görülüyor. Reytingsel açıdan herhangi bir sorun olmasa da; artık senaryonun ilerlemesi mümkün değil gibi duruyor. Bunlarla birlikte ardı ardına yaşanan ayrılıklar da, dizinin sonunu getiren unsurlardan biri olarak görülüyor.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.