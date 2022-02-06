Sadakatsiz'de Seyircileri Sinir Krizine Sokan Ayrılık! Önce Volkan Sonra O Başrol Veda Kararı Aldı, Dizi Finale Gidiyor! İşte O İsim ve Tarihler... Milyonlar Delirdi!

Gazeteci Birsen Altuntaş tarafından paylaşılan habere göre; Sadakatsiz dizisi finale doğru gidiyor. Reytinglerde son zamanlarda ilerleyiş kaydedip, iyi bir yere ulaşan dizinin final yapma sebebi ise; senaryo olarak görülüyor. Reytingsel açıdan herhangi bir sorun olmasa da; artık senaryonun ilerlemesi mümkün değil gibi duruyor. Bunlarla birlikte ardı ardına yaşanan ayrılıklar da, dizinin sonunu getiren unsurlardan biri olarak görülüyor.

Detaylar diğer sayfada!