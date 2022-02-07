- 07 Şub 2022 - 14:39 G: 07 Şub 2022 - 14:42

ASKİ Ankara su kesintileri: 7 Şubat 2022 Ankara’da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri

Başkent Ankara'da bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle su kesintileri yapılmaktadır. Ankara 7 Şubat 2022 Pazartesi su kesinti bölgeleri nerelerdir? Ankara'da sular ne zaman gelecek? İşte detaylar...

Ankara 7 Şubat 2022 Pazar Su Kesinti Bölgeleri İçin TIKLAYINIZ.

Ankara’da vatandaşları yakından ilgilendiren su kesintileri devam ediyor. Başkent Ankara’da su altyapısında gerçekleştirilen bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle 2022 yılında da planlı su kesintileri yapılıyor.

ÇAMLIDERE
Arıza Tarihi: 7.02.2022 10:00:00
Tamir Tarihi: 7.02.2022 15:00:00
Detay: Çamlıdere İlçesi, Beyler Mahallesi Işıkkaya Sokak 90 lık PVC İçme Suyu Şebeke Hattı arızasından Dolayı Su Kesintisi Yaşanmaktadır.
Etkilenen Yerler: Beyler Mahallesi-Yayalar Mahallesi


ÇANKAYA
Arıza Tarihi: 7.02.2022 10:00:00
Tamir Tarihi: 7.02.2022 15:00:00
Detay: Mutlukent Mahallesi 1966 Cadde ile 2060 Cadde köşesinde ani oluşan Ø110'luk şebeke ana iletim hattı arızasından dolayı su kesintisi yaşanmaktadır.
Etkilenen Yerler: Mutlukent Mahallesi Binsesin Sitesi ve civarı


YENİMAHALLE
Arıza Tarihi: 7.02.2022 14:00:00
Tamir Tarihi: 7.02.2022 19:00:00
Detay: YENİMAHALLE İLÇESİ UĞUR MUMCU MAHALLESİ BAŞKENT BULVARI BANKNOT SİTESİ GİRİŞİNDE Ø100 LÜK İÇME SUYU DAGITIM ŞEBEKE HATTINDA OLUŞAN ARIZA NEDENİYLE SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR
Etkilenen Yerler: UĞUR MUMCU MAHALLESİ BAŞKENT BULVARI BANKNOT SİTESİ


ÇUBUK
Arıza Tarihi: 7.02.2022 15:00:00
Tamir Tarihi: 7.02.2022 17:00:00
Detay: YAZIR MAHALLESİ 100 LÜK PVC BORU ARIZASI
Etkilenen Yerler: YAZIR MAHALLESİ

Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz... 

07 Şub 2022 - 14:39 - Yaşam

# ANKARA HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
7 Şubat 2022 Ankara elektrik kesintisi! Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler!  Ankara'da elektrik ne zaman gelecek? mask
7 Şubat 2022 Ankara elektrik kesintisi! Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler!  Ankara'da elektrik ne zaman gelecek?
Ankara Meteoroloji Saatlik Hava Durumu! İşte 7 Şubat 2022 Pazartesi Ankara 5 Günlük Hava Durumu? mask
Ankara Meteoroloji Saatlik Hava Durumu! İşte 7 Şubat 2022 Pazartesi Ankara 5 Günlük Hava Durumu?
7 Şubat 2022 Pazartesi Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler!  Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek? mask
7 Şubat 2022 Pazartesi Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler!  Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?
Ankara Elektrik Kesintisi! 6 Şubat 2022 Pazar Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler!  Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek? mask
Ankara Elektrik Kesintisi! 6 Şubat 2022 Pazar Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler!  Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?
ASKİ Ankara Su Kesintileri: 6 Şubat 2022 Pazar Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri mask
ASKİ Ankara Su Kesintileri: 6 Şubat 2022 Pazar Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri
Ankara Liselerin Yüzdelik Dilimleri Ve Başarı Sıralamaları! 2022 Ankara'daki En İyi Liseler Belli Oldu... mask
Ankara Liselerin Yüzdelik Dilimleri Ve Başarı Sıralamaları! 2022 Ankara'daki En İyi Liseler Belli Oldu...
Ankara Elektrik Kesintisi İçin Neresi Aranır? Ankara Enerjisa müşteri hizmetlerine nasıl ulaşabilirim? Ankara'da Elektrik Kesintisi Kaç Saat Sürer? mask
Ankara Elektrik Kesintisi İçin Neresi Aranır? Ankara Enerjisa müşteri hizmetlerine nasıl ulaşabilirim? Ankara'da Elektrik Kesintisi Kaç Saat Sürer?
ASKİ İndirimli Su Başvurusu Nasıl Yapılır? Ankara İndirimli Su İçin Nereye Başvurulur? İşte Detaylar... mask
ASKİ İndirimli Su Başvurusu Nasıl Yapılır? Ankara İndirimli Su İçin Nereye Başvurulur? İşte Detaylar...
Ankara Baraj Doluluk Oranları Yüzde Kaç? Ankara'da Barajların Son Doluluk Oranı Nedir? İşte Ankara ASKİ Baraj Doluluk Oranı Sorgulama... mask
Ankara Baraj Doluluk Oranları Yüzde Kaç? Ankara'da Barajların Son Doluluk Oranı Nedir? İşte Ankara ASKİ Baraj Doluluk Oranı Sorgulama...
Ankara EGO Şikayet Nasıl Yapılır? Ankara Ego Otobüs Ve Halk Otobüs Şikayet Hattı Neresi? mask
Ankara EGO Şikayet Nasıl Yapılır? Ankara Ego Otobüs Ve Halk Otobüs Şikayet Hattı Neresi?
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
7 Şubat 2022 Ankara elektrik kesintisi! Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler!  Ankara'da elektrik ne zaman gelecek? mask
7 Şubat 2022 Ankara elektrik kesintisi! Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler!  Ankara'da elektrik ne zaman gelecek?
ASKİ Ankara su kesintileri: 7 Şubat 2022 Ankara’da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri mask
ASKİ Ankara su kesintileri: 7 Şubat 2022 Ankara’da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri
Bir Ömür Boyu Seven Burçlar Hangisidir? İşte Sevgisinde Asla Vazgeçmeyen O Burçlar... mask
Bir Ömür Boyu Seven Burçlar Hangisidir? İşte Sevgisinde Asla Vazgeçmeyen O Burçlar...
FOX TV Kararını Verdi, Finali Duyuruldu! Eda Ece Gözyaşları İçerisinde Açıkladı; Hayranları Yıkıldı! Canlı Yayında Her Şey Belli Oldu! mask
FOX TV Kararını Verdi, Finali Duyuruldu! Eda Ece Gözyaşları İçerisinde Açıkladı; Hayranları Yıkıldı! Canlı Yayında Her Şey Belli Oldu!
Alişan’ın Ayrılık Acısına Birde Kardeş Ağrısı Eklendi! Buse Varol’a Yer Vermedi ama Kardeşi İçin Yaptığı Hüngür Hüngür Ağlattı! “Yok Artık” mask
Alişan’ın Ayrılık Acısına Birde Kardeş Ağrısı Eklendi! Buse Varol’a Yer Vermedi ama Kardeşi İçin Yaptığı Hüngür Hüngür Ağlattı! “Yok Artık”
En Şanslı Olan Burçlar Hangisidir? İşte Dört Yapraklı Yoncayı Bulan O Burçlar... mask
En Şanslı Olan Burçlar Hangisidir? İşte Dört Yapraklı Yoncayı Bulan O Burçlar...

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status