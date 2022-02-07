ASKİ Ankara su kesintileri: 7 Şubat 2022 Ankara’da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri

Ankara 7 Şubat 2022 Pazar Su Kesinti Bölgeleri İçin TIKLAYINIZ.

Ankara’da vatandaşları yakından ilgilendiren su kesintileri devam ediyor. Başkent Ankara’da su altyapısında gerçekleştirilen bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle 2022 yılında da planlı su kesintileri yapılıyor.

ÇAMLIDERE

Arıza Tarihi: 7.02.2022 10:00:00

Tamir Tarihi: 7.02.2022 15:00:00

Detay: Çamlıdere İlçesi, Beyler Mahallesi Işıkkaya Sokak 90 lık PVC İçme Suyu Şebeke Hattı arızasından Dolayı Su Kesintisi Yaşanmaktadır.

Etkilenen Yerler: Beyler Mahallesi-Yayalar Mahallesi



ÇANKAYA

Arıza Tarihi: 7.02.2022 10:00:00

Tamir Tarihi: 7.02.2022 15:00:00

Detay: Mutlukent Mahallesi 1966 Cadde ile 2060 Cadde köşesinde ani oluşan Ø110'luk şebeke ana iletim hattı arızasından dolayı su kesintisi yaşanmaktadır.

Etkilenen Yerler: Mutlukent Mahallesi Binsesin Sitesi ve civarı



YENİMAHALLE

Arıza Tarihi: 7.02.2022 14:00:00

Tamir Tarihi: 7.02.2022 19:00:00

Detay: YENİMAHALLE İLÇESİ UĞUR MUMCU MAHALLESİ BAŞKENT BULVARI BANKNOT SİTESİ GİRİŞİNDE Ø100 LÜK İÇME SUYU DAGITIM ŞEBEKE HATTINDA OLUŞAN ARIZA NEDENİYLE SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR

Etkilenen Yerler: UĞUR MUMCU MAHALLESİ BAŞKENT BULVARI BANKNOT SİTESİ



ÇUBUK

Arıza Tarihi: 7.02.2022 15:00:00

Tamir Tarihi: 7.02.2022 17:00:00

Detay: YAZIR MAHALLESİ 100 LÜK PVC BORU ARIZASI

Etkilenen Yerler: YAZIR MAHALLESİ

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