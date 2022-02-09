09 Şub 2022 - 18:59 Güncelleme: 09 Şub 2022 - 19:00
Survivor’da Aşk Dolu Anlar! Acun Ilıcalı’nın ve Murat Ceylan’ın Gözleri Önünde… Sarmaş Dolaş Hale Geldiler; Neredeyse Öpüşüyorlardı… “Yok Artık”
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da büyük ilan-ı aşk! Acun Ilıcalı’nın ve Mert Öcal’ın gözleri önünde öyle şeyler dediler ki, neredeyse dudakları birbirine kavuşuyordu! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor’da büyük olay patlak verdi. Geçtiğimiz günlerde Nisa ve Ogeday’ın çıkarmış olduğu Mert – Sude aşkı ağızları açık bırakmıştı. Mert’in Sude’yi aldattığı gündeme bomba gibi düşerken; Sude ve Mert günler sonra bir araya geldi. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.