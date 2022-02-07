Anasayfa/

Foto Galeri/

07 Şub 2022 - 09:26

Survivor’da İlan-ı Aşk! Acun Ilıcalı’nın ve Murat Ceylan’ın Gözleri Önünde… Sarmaş Dolaş Hale Geldiler; Neredeyse Öpüşüyorlardı… “Yok Artık”

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da büyük ilan-ı aşk! Acun Ilıcalı’nın ve Mert Öcal’ın gözleri önünde öyle şeyler dediler ki, neredeyse dudakları birbirine kavuşuyordu! İşte merak edilen tüm detaylar…