- 07 Şub 2022 - 09:26 G: 07 Şub 2022 - 09:29

Survivor’da İlan-ı Aşk! Acun Ilıcalı’nın ve Murat Ceylan’ın Gözleri Önünde… Sarmaş Dolaş Hale Geldiler; Neredeyse Öpüşüyorlardı… “Yok Artık”

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da büyük ilan-ı aşk! Acun Ilıcalı’nın ve Mert Öcal’ın gözleri önünde öyle şeyler dediler ki, neredeyse dudakları birbirine kavuşuyordu! İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor’da büyük olay patlak verdi. Geçtiğimiz günlerde Nisa ve Ogeday’ın çıkarmış olduğu Mert – Sude aşkı ağızları açık bırakmıştı. Mert’in Sude’yi aldattığı gündeme bomba gibi düşerken; Sude ve Mert günler sonra bir araya geldi. İşte merak edilen tüm detaylar…

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07 Şub 2022 - 09:26 Ankara- Yaşam

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Survivor’da İlan-ı Aşk! Acun Ilıcalı’nın ve Murat Ceylan’ın Gözleri Önünde… Sarmaş Dolaş Hale Geldiler; Neredeyse Öpüşüyorlardı… “Yok Artık” mask
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