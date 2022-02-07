- 07 Şub 2022 - 09:26 G: 07 Şub 2022 - 09:31

7 Şubat 2022 Ankara elektrik kesintisi! Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler!  Ankara'da elektrik ne zaman gelecek?

Başkent Ankara’da elektrik sağlayıcısı kurum tarafından planlı elektrik kesintileri yapılmaya devam ediliyor. Başkentin güç sağlayıcısı EDAŞ, planlı elektik kesintilerini, bakım ve onarım çalışmaları sırasında gerçekleştiriyor. Tam kapanmanın ardından yeniden başlatılan elektrik tesisatı bakım çalışmaları ise Ankaralıların gündeminde yer alıyor. Elektik kesintilerinin hangi ilçelerde yaşanacağını merak eden Ankaralılar, elektriğin ne zaman geleceğini araştırıyor. İşte detaylar...

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Ankara’da elektrik ne zaman gelecek? Ankara 7 Şubat 2022 elektrik kesintisi duyuruları! Başkent Ankara’nın hangi ilçe ve semtlerinde elektrik kesintisi yaşanacak. Ankara’da elektrik kesintileri kaç saat sürecek? Başkent Ankara’ya elektrik ne zaman gelecek. Vatandaşları yakından ilgilendiren 7 Şubat 2022 elektrik kesintisi duyuruları ve detayları…


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07 Şub 2022 - 09:26 - Yaşam

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