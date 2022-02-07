- 07 Şub 2022 - 22:06

Alişan ile Buse Varol'un Evliliği Bitiyor mu, Ayrıldılar Mı? Aralarına Kaynana Girdi! Kızlarının Doğum Gününü Ayrı Ayrı Kutlamışlar, Yan Yana Bile Gelmediler…

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Alişan ve Buse Varol yeniden boşanmaya karar verdiğine dair yorumlar arka arkaya geldi. Geçtiğimiz aylarda iddialara göre ikilinin evliliğinde bir kriz çıkmış ve ikili bir anda boşanmayla anılmaya başlamıştı. Şimdi ise son görsel her şeyi alt üst etti. Ayrılık çanları bangır bangır çalarken…

Yakın zamanda yeni bir dizide rol alacak olan Buse Varol, dizisi için eriyip bitmişti. 38 bedenden 34 bedene kadar düşen Buse Varol, bu zayıflama sürecini ise sosyal medya üzerinden hayranlarıyla sık sık paylaşmıştı. Kısa sürede 20 santimden fazla incelen Buse Varol, ağızları açık bırakacak bir boşanma iddiasıyla gündeme bomba gibi düştü! İşte merak edilen tüm detaylar…

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07 Şub 2022 - 22:06 Ankara- Yaşam

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