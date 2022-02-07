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07 Şub 2022 - 22:06

Alişan ile Buse Varol'un Evliliği Bitiyor mu, Ayrıldılar Mı? Aralarına Kaynana Girdi! Kızlarının Doğum Gününü Ayrı Ayrı Kutlamışlar, Yan Yana Bile Gelmediler…

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Alişan ve Buse Varol yeniden boşanmaya karar verdiğine dair yorumlar arka arkaya geldi. Geçtiğimiz aylarda iddialara göre ikilinin evliliğinde bir kriz çıkmış ve ikili bir anda boşanmayla anılmaya başlamıştı. Şimdi ise son görsel her şeyi alt üst etti. Ayrılık çanları bangır bangır çalarken…