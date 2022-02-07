Alişan ve Buse Varol Yine Mi Boşanıyor? Son Görsel Her Şeyi Alt Üst Etti! Ayrılık Çanları Bangır Bangır Çalıyor! Yan Yana Bile Gelmediler…
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Alişan ve Buse Varol yeniden boşanmaya karar verdiğine dair yorumlar arka arkaya geldi. Geçtiğimiz aylarda iddialara göre ikilinin evliliğinde bir kriz çıkmış ve ikili bir anda boşanmayla anılmaya başlamıştı. Şimdi ise son görsel her şeyi alt üst etti. Ayrılık çanları bangır bangır çalarken…
Yakın zamanda yeni bir dizide rol alacak olan Buse Varol, dizisi için eriyip bitmişti. 38 bedenden 34 bedene kadar düşen Buse Varol, bu zayıflama sürecini ise sosyal medya üzerinden hayranlarıyla sık sık paylaşmıştı. Kısa sürede 20 santimden fazla incelen Buse Varol, ağızları açık bırakacak bir boşanma iddiasıyla gündeme bomba gibi düştü! İşte merak edilen tüm detaylar…
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.