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07 Şub 2022 - 09:57

Alişan ve Buse Varol Yine Mi Boşanıyor? Son Görsel Her Şeyi Alt Üst Etti! Ayrılık Çanları Bangır Bangır Çalıyor! Yan Yana Bile Gelmediler…

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Alişan ve Buse Varol yeniden boşanmaya karar verdiğine dair yorumlar arka arkaya geldi. Geçtiğimiz aylarda iddialara göre ikilinin evliliğinde bir kriz çıkmış ve ikili bir anda boşanmayla anılmaya başlamıştı. Şimdi ise son görsel her şeyi alt üst etti. Ayrılık çanları bangır bangır çalarken…