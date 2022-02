Anasayfa/

07 Şub 2022 - 10:45

Survivor All Star’da Her Şey Değişti! Acil Konsey Toplandı; Yeni Kurallar Açıklandı! “Evrim Şampiyon Olacak” Acun Ilıcalı Açıkladı…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor All Star’da her şey komple değişti. Son bölümüyle binlerce kişiyi ekranlara kilitleyen Survivor All Star yarışmasında acil konsey resmen toplandı. Yeni kurallar açıklanırken; birçok kişiyse “Evrim bile şampiyon olur bu kurallarla” yorumları yapıldı. Acun Ilıcalı her şeyi açıklarken; seyircilerde şok içerisinde kaldı! İşte merak edilen tüm detaylar…