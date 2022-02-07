Survivor All Star’da Her Şey Değişti! Acil Konsey Toplandı; Yeni Kurallar Açıklandı! “Evrim Şampiyon Olacak” Acun Ilıcalı Açıkladı…
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor All Star’da her şey komple değişti. Son bölümüyle binlerce kişiyi ekranlara kilitleyen Survivor All Star yarışmasında acil konsey resmen toplandı. Yeni kurallar açıklanırken; birçok kişiyse “Evrim bile şampiyon olur bu kurallarla” yorumları yapıldı. Acun Ilıcalı her şeyi açıklarken; seyircilerde şok içerisinde kaldı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün itibariyle ekranlara gelmişti. Aşkların zirve yaptığı, rekabetin artıkça arttığı Survivor All Star yarışmasında ipler resmen inceldiği yerden koptu. Acun Ilıcalı konsey sırasında yapmış olduğu açıklamalarla adada bulunan yarışmacıları resmen salladı geçti! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.