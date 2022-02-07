- 07 Şub 2022 - 10:45

Survivor All Star’da Her Şey Değişti! Acil Konsey Toplandı; Yeni Kurallar Açıklandı! “Evrim Şampiyon Olacak” Acun Ilıcalı Açıkladı…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor All Star’da her şey komple değişti. Son bölümüyle binlerce kişiyi ekranlara kilitleyen Survivor All Star yarışmasında acil konsey resmen toplandı. Yeni kurallar açıklanırken; birçok kişiyse “Evrim bile şampiyon olur bu kurallarla” yorumları yapıldı. Acun Ilıcalı her şeyi açıklarken; seyircilerde şok içerisinde kaldı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün itibariyle ekranlara gelmişti. Aşkların zirve yaptığı, rekabetin artıkça arttığı Survivor All Star yarışmasında ipler resmen inceldiği yerden koptu. Acun Ilıcalı konsey sırasında yapmış olduğu açıklamalarla adada bulunan yarışmacıları resmen salladı geçti! İşte merak edilen tüm detaylar…

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07 Şub 2022 - 10:45 Ankara- Yaşam

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