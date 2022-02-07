Arka Sokaklar Dizisine Zeliş Yeniden Geliyor! İmzalar Atıldı, Camdaki Kız’dan Apar Topar Çıkarılmıştı… Hüsnü Çoban Sevinçten Sarhoş Olacak…
Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Arka Sokaklar’dan geçtiğimiz yıl, sezon sonunda ayrılan güzel oyuncu Yüsra Geyik’ten güzel haber geldi. İddialara göre yeniden Arka Sokaklar dizisine girecek olan Zeliş karakteri ise dengeleri değiştirdi. Camdaki Kız dizisinden apar topar çıkarılan isim kısa bir süre önce konu hakkında açıklama yapmıştı. Peki, neler oluyor?
Başrollerinde Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Nur Sürer, Devrim Yakut gibi birbirinden başarılı isimlerin bulunduğu Camdaki Kız dizisinde Meliha karakterine hayat veren Yüsra Geyik, bir anda diziden koparılmıştı. Akılları yerinden çıkaran bu ayrılığın arkası ise iddialara göre başroller yüzünden olmuştu. Başrol oyuncular iddialara Meliha’nın ön plana çıkmasını istememiş ve diziden çıkartmak istemişti. Şimdi ise Arka Sokaklar dizisine yeniden Zeliş karakteriyle geleceği konuşuldu!
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.