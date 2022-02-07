- 07 Şub 2022 - 11:07 G: 07 Şub 2022 - 11:12

Arka Sokaklar Dizisine Zeliş Yeniden Geliyor! İmzalar Atıldı, Camdaki Kız’dan Apar Topar Çıkarılmıştı… Hüsnü Çoban Sevinçten Sarhoş Olacak…

Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Arka Sokaklar’dan geçtiğimiz yıl, sezon sonunda ayrılan güzel oyuncu Yüsra Geyik’ten güzel haber geldi. İddialara göre yeniden Arka Sokaklar dizisine girecek olan Zeliş karakteri ise dengeleri değiştirdi. Camdaki Kız dizisinden apar topar çıkarılan isim kısa bir süre önce konu hakkında açıklama yapmıştı. Peki, neler oluyor?

Başrollerinde Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Nur Sürer, Devrim Yakut gibi birbirinden başarılı isimlerin bulunduğu Camdaki Kız dizisinde Meliha karakterine hayat veren Yüsra Geyik, bir anda diziden koparılmıştı. Akılları yerinden çıkaran bu ayrılığın arkası ise iddialara göre başroller yüzünden olmuştu. Başrol oyuncular iddialara Meliha’nın ön plana çıkmasını istememiş ve diziden çıkartmak istemişti. Şimdi ise Arka Sokaklar dizisine yeniden Zeliş karakteriyle geleceği konuşuldu!

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

07 Şub 2022 - 11:07 Ankara- Yaşam

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Survivor All Star’da Her Şey Değişti! Acil Konsey Toplandı; Yeni Kurallar Açıklandı! “Evrim Şampiyon Olacak” Acun Ilıcalı Açıkladı… mask
Survivor All Star’da Her Şey Değişti! Acil Konsey Toplandı; Yeni Kurallar Açıklandı! “Evrim Şampiyon Olacak” Acun Ilıcalı Açıkladı…
Alişan ve Buse Varol Yine Mi Boşanıyor? Son Görsel Her Şeyi Alt Üst Etti! Ayrılık Çanları Bangır Bangır Çalıyor! Yan Yana Bile Gelmediler… mask
Alişan ve Buse Varol Yine Mi Boşanıyor? Son Görsel Her Şeyi Alt Üst Etti! Ayrılık Çanları Bangır Bangır Çalıyor! Yan Yana Bile Gelmediler…
Survivor’da İlan-ı Aşk! Acun Ilıcalı’nın ve Murat Ceylan’ın Gözleri Önünde… Sarmaş Dolaş Hale Geldiler; Neredeyse Öpüşüyorlardı… “Yok Artık” mask
Survivor’da İlan-ı Aşk! Acun Ilıcalı’nın ve Murat Ceylan’ın Gözleri Önünde… Sarmaş Dolaş Hale Geldiler; Neredeyse Öpüşüyorlardı… “Yok Artık”
Yargı Oyuncusundan Yürek Sızlatan Sözler! Daha Fazla Konuşmadı, Boğazı Düğümlendi! Açıklaması Derinden Üzdü! mask
Yargı Oyuncusundan Yürek Sızlatan Sözler! Daha Fazla Konuşmadı, Boğazı Düğümlendi! Açıklaması Derinden Üzdü!
Arka Sokaklar'dan Seyirciye Acı Veren Şok Haber! O Efsane İsim Ayrılıyor... Ali ve Engin’den Sonra Bu Üzüntü Dinmez... “Şehit Oluyor” mask
Arka Sokaklar'dan Seyirciye Acı Veren Şok Haber! O Efsane İsim Ayrılıyor... Ali ve Engin’den Sonra Bu Üzüntü Dinmez... “Şehit Oluyor”
Sadakatsiz Dizisine Kanal D'den Yıkan Son Karar! Volkan’da Asya’da Diziden Yok Oluyor! Final Bölümü Yazıldı; Ortalık Yıkıldı! İlk Açıklama Şok Etti... mask
Sadakatsiz Dizisine Kanal D'den Yıkan Son Karar! Volkan’da Asya’da Diziden Yok Oluyor! Final Bölümü Yazıldı; Ortalık Yıkıldı! İlk Açıklama Şok Etti...
EDHO İzleyicisine Müjdeli Haber! Oktay Kaynarca Kararını Verdi, Açıklamasını Yaptı! Yeniden Geliyor; 2 Kat Fazla Çalışıyor… mask
EDHO İzleyicisine Müjdeli Haber! Oktay Kaynarca Kararını Verdi, Açıklamasını Yaptı! Yeniden Geliyor; 2 Kat Fazla Çalışıyor…
Yasak Elma Dizisinde Kumru’nun Dizi Hayatı Bitecek! Pazartesi Defteri Kapandı “Sonunda Kurtulduk” Pılını Pırtını Toplayıp Gidiyor... Şok Final... mask
Yasak Elma Dizisinde Kumru’nun Dizi Hayatı Bitecek! Pazartesi Defteri Kapandı “Sonunda Kurtulduk” Pılını Pırtını Toplayıp Gidiyor... Şok Final...
Yasak Elma'nın Yıldız’ı Eda Ece’nin Eski Halini Gören Herkes Şok Oldu! Öyle Bir Fotoğrafı Ortaya Çıktı Ki, Herkes Şok Oldu! Bu Kadar Mı İnsan... mask
Yasak Elma'nın Yıldız’ı Eda Ece’nin Eski Halini Gören Herkes Şok Oldu! Öyle Bir Fotoğrafı Ortaya Çıktı Ki, Herkes Şok Oldu! Bu Kadar Mı İnsan...
Yasak Elma Dizisinde Eda Ece’nin Dizi Hayatı Bitecek! Yıldız Karakteri Bu Olaydan Sonra Sonu Yazılır! Finale Son Bir Adım! mask
Yasak Elma Dizisinde Eda Ece’nin Dizi Hayatı Bitecek! Yıldız Karakteri Bu Olaydan Sonra Sonu Yazılır! Finale Son Bir Adım!
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Birden Fazla Yastıkla Uyuyan Burçlar Hangisidir İşte Rahatına En Çok Düşkün O burçlar... mask
Birden Fazla Yastıkla Uyuyan Burçlar Hangisidir İşte Rahatına En Çok Düşkün O burçlar...
Survivor All Star’da Her Şey Değişti! Acil Konsey Toplandı; Yeni Kurallar Açıklandı! “Evrim Şampiyon Olacak” Acun Ilıcalı Açıkladı… mask
Survivor All Star’da Her Şey Değişti! Acil Konsey Toplandı; Yeni Kurallar Açıklandı! “Evrim Şampiyon Olacak” Acun Ilıcalı Açıkladı…
Bölümlük Değil Bir Ömürlük Seven Burçlar Hangisidir İşte Sevgisinde Asla Vazgeçmeyen O Burçlar... mask
Bölümlük Değil Bir Ömürlük Seven Burçlar Hangisidir İşte Sevgisinde Asla Vazgeçmeyen O Burçlar...
Alişan ve Buse Varol Yine Mi Boşanıyor? Son Görsel Her Şeyi Alt Üst Etti! Ayrılık Çanları Bangır Bangır Çalıyor! Yan Yana Bile Gelmediler… mask
Alişan ve Buse Varol Yine Mi Boşanıyor? Son Görsel Her Şeyi Alt Üst Etti! Ayrılık Çanları Bangır Bangır Çalıyor! Yan Yana Bile Gelmediler…
Ankara Meteoroloji Saatlik Hava Durumu! İşte 7 Şubat 2022 Pazartesi Ankara 5 Günlük Hava Durumu? mask
Ankara Meteoroloji Saatlik Hava Durumu! İşte 7 Şubat 2022 Pazartesi Ankara 5 Günlük Hava Durumu?
7 Şubat 2022 Pazartesi Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler!  Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek? mask
7 Şubat 2022 Pazartesi Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler!  Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status