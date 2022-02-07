Anasayfa/

Foto Galeri/

07 Şub 2022 - 11:07

Arka Sokaklar Dizisine Zeliş Yeniden Geliyor! İmzalar Atıldı, Camdaki Kız’dan Apar Topar Çıkarılmıştı… Hüsnü Çoban Sevinçten Sarhoş Olacak…

Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Arka Sokaklar’dan geçtiğimiz yıl, sezon sonunda ayrılan güzel oyuncu Yüsra Geyik’ten güzel haber geldi. İddialara göre yeniden Arka Sokaklar dizisine girecek olan Zeliş karakteri ise dengeleri değiştirdi. Camdaki Kız dizisinden apar topar çıkarılan isim kısa bir süre önce konu hakkında açıklama yapmıştı. Peki, neler oluyor?