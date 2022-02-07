- 07 Şub 2022 - 14:44 G: 07 Şub 2022 - 14:45

Hande Erçel Kerem Bürsin’den Sonra Bambaşka Birisi Oldu! “Bu Hande Mi?” Yüzünü Google Bile Tanıyamadı...

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hande Erçel, kısa bir süre önce Kerem Bürsin’le yollarını ayrıma kararı almıştı. Kerem Bürsin’den sonra bambaşka birisi olan Hande Erçel’in paylaşımlarıysa “Bu Hande mi?” yorumlarını aldı. Yüzüne ve çenesinin altına kadar dövme yaptıran güzel oyuncu sosyal medyayı ikiye böldü! İşte merak edilen tüm detaylar…

FOX TV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Sen Çal Kapımı dizisinde tanışan ikili, dizinin ilk sezon arasında Maldivler’e baş başa tatile gitmişti. İkili tatil dönüşünde ise el ele görüntülenmişti. Aşkın başladığını duyuran ikili, adeta 40 gün, 40 gece konuşulmuştu. Ayrılıkları da çok konuşulan Hande Erçel ve Kerem Bürsin, halen bir açıklama yapmıyorken; Erçel’in imaj değişikliği şok etti. İşte merak edilen tüm detaylar…

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07 Şub 2022 - 14:44 Ankara- Yaşam

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