Hande Erçel Kerem Bürsin’den Sonra Bambaşka Birisi Oldu! “Bu Hande Mi?” Yüzünü Google Bile Tanıyamadı...

FOX TV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Sen Çal Kapımı dizisinde tanışan ikili, dizinin ilk sezon arasında Maldivler’e baş başa tatile gitmişti. İkili tatil dönüşünde ise el ele görüntülenmişti. Aşkın başladığını duyuran ikili, adeta 40 gün, 40 gece konuşulmuştu. Ayrılıkları da çok konuşulan Hande Erçel ve Kerem Bürsin, halen bir açıklama yapmıyorken; Erçel’in imaj değişikliği şok etti. İşte merak edilen tüm detaylar…

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