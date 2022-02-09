Masterchef Burcu’dan Dudak Dudağa Pozlar! Sosyal Medya Sallanıyor, “Utanma Kayboldu” Masterchef’ten Sonra Bambaşka Birisi Oldu!

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasından 6. Olarak ayrılan Burcu Önal, dikkatleri üzerine çekmişti. Her paylaşımı büyük bir olay olan Masterchef Burcu’nun yarışma içerisinde eşiyle ayrılacağına dair iddialarda gündeme bomba gibi düşmüştü. Sık sık eşine olan aşkını yarışmada itiraf eden Masterchef Burcu, büyük şoku yaşattı. İşte merak edilen tüm detaylar…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!