Masterchef Burcu’dan Dudak Dudağa Pozlar! Sosyal Medya Sallanıyor, “Utanma Kayboldu” Masterchef’ten Sonra Bambaşka Birisi Oldu!
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te adını ikinci kez duyuran Burcu Önal’ın dudak dudağa pozları olay yarattı. Sosyal medyayı sallayan bu duruma ise birçok sosyal medya kullanıcısı “Hiç utanmanız yok mu?” yorumlarında bulundu! İşte Masterchef yarışmasından sonra bambaşka birisi olan Burcu Önal’ın son hali…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasından 6. Olarak ayrılan Burcu Önal, dikkatleri üzerine çekmişti. Her paylaşımı büyük bir olay olan Masterchef Burcu’nun yarışma içerisinde eşiyle ayrılacağına dair iddialarda gündeme bomba gibi düşmüştü. Sık sık eşine olan aşkını yarışmada itiraf eden Masterchef Burcu, büyük şoku yaşattı. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.