- 09 Şub 2022 - 18:58

Survivor Yarışmasında Seyirciyi Çığırından Çıkaran Büyük Hata! Resmen İzleyicinin Aklıyla Dalga Geçtiler, Ardahan Birden Yok Oldu! “Bunu da Yapma Be Acun”

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da şok eden bir olay yaşandı. Birçok kişi ise bu durumu seyircinin aklıyla dalga geçme olarak yorumlandı. Oyuncular bir arada bulunurken; bir anda bir yarışmacının kayıttan silinmesi ise şok etti. “Reyting kurbanı olmak” başlını attıran olay ise finale yorumlandı. Birçok kişi ise “Bunu da yapma be Acun” yorumlarında bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Televizyon dünyasını sallayan bir olayın yaşanması ise dengeleri değiştirmişti. Bora Edin, sürgün adasına bu hafta giden ikinci isim olurken; Ünlüler takımı da birbirine girmişti. Yayınlanan bölümlerden birinde yaşanan şok edici olay ise dengeleri alt üst etti. İşte merak edilen tüm detaylar…

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09 Şub 2022 - 18:58 Ankara- Yaşam

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