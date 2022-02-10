- 10 Şub 2022 - 20:42

Survivor Yarışmasında Şok Eden Büyük Hata! Resmen İzleyicinin Aklıyla Dalga Geçtiler, Ardahan Birden Yok Oldu! “Bunu da Yapma Be Acun”

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da şok eden bir olay yaşandı. Birçok kişi ise bu durumu seyircinin aklıyla dalga geçme olarak yorumlandı. Oyuncular bir arada bulunurken; bir anda bir yarışmacının kayıttan silinmesi ise şok etti. “Reyting kurbanı olmak” başlını attıran olay ise finale yorumlandı. Birçok kişi ise “Bunu da yapma be Acun” yorumlarında bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Televizyon dünyasını sallayan bir olayın yaşanması ise dengeleri değiştirmişti. Bora Edin, sürgün adasına bu hafta giden ikinci isim olurken; Ünlüler takımı da birbirine girmişti. Yayınlanan bölümlerden birinde yaşanan şok edici olay ise dengeleri alt üst etti. İşte merak edilen tüm detaylar…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

10 Şub 2022 - 20:42 Ankara- Yaşam

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
FOX TV Final Kararlarını Peş Peşe Açıkladı! Eda Ece Gözyaşları İçerisinde Duyurdu; Hayranları Yıkıldı! Canlı Yayında Her Şey İfşa Oldu! mask
FOX TV Final Kararlarını Peş Peşe Açıkladı! Eda Ece Gözyaşları İçerisinde Duyurdu; Hayranları Yıkıldı! Canlı Yayında Her Şey İfşa Oldu!
Gönül Dağı Dizisinden Asuman Ayrılıyor Mu? Seyirci Gözyaşlarıyla Kalacak; Hikayesi Bitti! Ramazan Bile Sırtını Döndü… mask
Gönül Dağı Dizisinden Asuman Ayrılıyor Mu? Seyirci Gözyaşlarıyla Kalacak; Hikayesi Bitti! Ramazan Bile Sırtını Döndü…
Survivor Batuhan’a Turbo Turabi’den Olay Sözler! Acun Ilıcalı’nın Adamları Arada! Açtı Ağzını Yumdu Gözünü! Yenilir Yutulur Cinsten Değil… mask
Survivor Batuhan’a Turbo Turabi’den Olay Sözler! Acun Ilıcalı’nın Adamları Arada! Açtı Ağzını Yumdu Gözünü! Yenilir Yutulur Cinsten Değil…
Sihirli Annem'in Ceren'i Gizem Güven Boşanıyor Mu? Gizem Güven Bakın Kaç Yaşında! Eşi Caner Turp İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti… mask
Sihirli Annem'in Ceren'i Gizem Güven Boşanıyor Mu? Gizem Güven Bakın Kaç Yaşında! Eşi Caner Turp İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti…
Çiğdem Tunç Bakın Kaç Yaşında! Görenler Şaştı Kaldı! Çiğdem Tunç Aslen Nereli? Çiğdem Tunç Kimlerle Evlendi? mask
Çiğdem Tunç Bakın Kaç Yaşında! Görenler Şaştı Kaldı! Çiğdem Tunç Aslen Nereli? Çiğdem Tunç Kimlerle Evlendi?
Meriç Erkan Bakın Kaç Yaşında! Duyan Şaştı Kaldı! Eski Sevgilisi Ahu Tuğba İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti… mask
Meriç Erkan Bakın Kaç Yaşında! Duyan Şaştı Kaldı! Eski Sevgilisi Ahu Tuğba İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti…
Survivor Yarışması Birbirine Girdi! Dominik Adası Hop İnip, Hop Kalkıyor! Gözyaşları Yüzlerde Kurudu, Hüngür Hüngür Ağlattı! “Pes” mask
Survivor Yarışması Birbirine Girdi! Dominik Adası Hop İnip, Hop Kalkıyor! Gözyaşları Yüzlerde Kurudu, Hüngür Hüngür Ağlattı! “Pes”
Survivor Furkan’nın Kafa Göz Dağıldı! Başına Gelmeyen Kalmadı, Nerdeyse Canından Oluyordu! Ortalık Kan İçinde Kaldı! Anne ve Babasına Dedikleri… mask
Survivor Furkan’nın Kafa Göz Dağıldı! Başına Gelmeyen Kalmadı, Nerdeyse Canından Oluyordu! Ortalık Kan İçinde Kaldı! Anne ve Babasına Dedikleri…
Hande Erçel Tek Kraliçe Kaldı! Artık Demet Özdemir ve Fahriye Evcen’in Esamesi Okunmuyor! Son Durum Yıkıcı Oldu… mask
Hande Erçel Tek Kraliçe Kaldı! Artık Demet Özdemir ve Fahriye Evcen’in Esamesi Okunmuyor! Son Durum Yıkıcı Oldu…
Kuruluş Osman İzleyicisine Acı Veren Haber! Senarist İzleyicinin Aklını Bulandırdı, Son Hamlesi Şok Etti! Öyle Bir Şey Yaşanacak Ki… mask
Kuruluş Osman İzleyicisine Acı Veren Haber! Senarist İzleyicinin Aklını Bulandırdı, Son Hamlesi Şok Etti! Öyle Bir Şey Yaşanacak Ki…
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Arka Sokaklar Dizisinden Engin Ayrıldı! Ayrılık Sebebi Duyanları Şok Etti! Rıza Baba’yla Birbirine Girecekti… “Karnımız Tok...!” Neler Oluyor? mask
Arka Sokaklar Dizisinden Engin Ayrıldı! Ayrılık Sebebi Duyanları Şok Etti! Rıza Baba’yla Birbirine Girecekti… “Karnımız Tok...!” Neler Oluyor?
Rüyada Kış Ayını Görenler Yandı! Buz Gibi Gerçek Ağızları Açık Bıraktı! Meğer Rüyada Kış Görmenin Anlamı… “Yok Artık” mask
Rüyada Kış Ayını Görenler Yandı! Buz Gibi Gerçek Ağızları Açık Bıraktı! Meğer Rüyada Kış Görmenin Anlamı… “Yok Artık”
Survivor Batuhan’a Turbo Turabi’den Olay Sözler! Acun Ilıcalı’nın Adamları Arada! Açtı Ağzını Yumdu Gözünü! Yenilir Yutulur Cinsten Değil… mask
Survivor Batuhan’a Turbo Turabi’den Olay Sözler! Acun Ilıcalı’nın Adamları Arada! Açtı Ağzını Yumdu Gözünü! Yenilir Yutulur Cinsten Değil…
Aşktan Aşka Atlayan Burçlar Hangisidir? İşte Sabırsız Ve Huzursuz Olan O Burçlar… mask
Aşktan Aşka Atlayan Burçlar Hangisidir? İşte Sabırsız Ve Huzursuz Olan O Burçlar…
Gönül Dağı Dizisinden Asuman Ayrılıyor Mu? Seyirci Gözyaşlarıyla Kalacak; Hikayesi Bitti! Ramazan Bile Sırtını Döndü… mask
Gönül Dağı Dizisinden Asuman Ayrılıyor Mu? Seyirci Gözyaşlarıyla Kalacak; Hikayesi Bitti! Ramazan Bile Sırtını Döndü…
Cömert Gibi Görünen En Cimri Burçlar Hangisidir? İşte Yanından Elinizin Boş Döneceği O Burçlar… mask
Cömert Gibi Görünen En Cimri Burçlar Hangisidir? İşte Yanından Elinizin Boş Döneceği O Burçlar…

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status