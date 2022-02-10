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10 Şub 2022 - 20:41

FOX TV Final Kararlarını Peş Peşe Açıkladı! Eda Ece Gözyaşları İçerisinde Duyurdu; Hayranları Yıkıldı! Canlı Yayında Her Şey İfşa Oldu!

Televizyon dünyasının en çok seyredilen kanallarından biri olan FOX TV’den bir dizinin daha finali için karar çıktı. Eda Ece gözyaşları içerisinde kalırken; hayranları ise resmen yıkıldı. Sosyal medya üzerinden yapmış olduğu canlı yayında dikkatleri üzerine çeken başarılı isim, dengeleri değiştirdi. İşte merak edilen tüm detaylar…