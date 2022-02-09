FOX TV Kararını Verdi, Finali Peş Peşe Açıkladı! Eda Ece Gözyaşları İçerisinde Açıkladı; Hayranları Yıkıldı! Canlı Yayında Her Şey Belli Oldu!
Televizyon dünyasının en çok seyredilen kanallarından biri olan FOX TV’den bir dizinin daha finali için karar çıktı. Eda Ece gözyaşları içerisinde kalırken; hayranları ise resmen yıkıldı. Sosyal medya üzerinden yapmış olduğu canlı yayında dikkatleri üzerine çeken başarılı isim, dengeleri değiştirdi. İşte merak edilen tüm detaylar…
Başrollerini Şevval Sam, Biran Damla Yılmaz, Murat Aygen ve Berk Oktay gibi isimlerle paylaşan Eda Ece, Yasak Elma dizisiyle adını parlatmıştı. Her bölümde farklı bir heyecanın yaşandığı Yasak Elma dizisinin yeni bölümü Pazartesi ekranlara gelecekti. Dizi dışında işlerde yapan Eda Ece, gözyaşlarına boğularak; şok bir paylaşımda bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.