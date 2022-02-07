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07 Şub 2022 - 14:58

Sevgilisiyle Barışmak İsteyenler, Dargın ve Kırgın Olanlar Dikkat! Bu Dua Kalplerinizi Aşkla Dolduracak! En Etkili Barışma Duası…

Kalbimizden geçenlerin karşılığını; Kuran-ı Kerim’de geçen ayetler sayesinde alacağımızı biz Müslümanlar, en iyi şekilde biliriz. Canından çok sevdikleriyle arası bozulmuş, darılmış, kırılmış olanlarsa kendisini affettirmek ve kusurunu örtmek için birçok şey yapar. Tevekküllünü yapmış olanlar daha sonra ellerini açarak; Yüce Rabbimize sığınır. Sevgilisiyle ayrılmış olanlar için hazırlamış olduğu en etkili barışma duasını ise sizler için hazırladık.