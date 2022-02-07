- 07 Şub 2022 - 14:58 G: 07 Şub 2022 - 15:10

Sevgilisiyle Barışmak İsteyenler, Dargın ve Kırgın Olanlar Dikkat! Bu Dua Kalplerinizi Aşkla Dolduracak! En Etkili Barışma Duası…

Kalbimizden geçenlerin karşılığını; Kuran-ı Kerim’de geçen ayetler sayesinde alacağımızı biz Müslümanlar, en iyi şekilde biliriz. Canından çok sevdikleriyle arası bozulmuş, darılmış, kırılmış olanlarsa kendisini affettirmek ve kusurunu örtmek için birçok şey yapar. Tevekküllünü yapmış olanlar daha sonra ellerini açarak; Yüce Rabbimize sığınır. Sevgilisiyle ayrılmış olanlar için hazırlamış olduğu en etkili barışma duasını ise sizler için hazırladık.

Allah’ın izniyle bu duayı okuyanların kalbi aşkla dolacak, sevgilisiyle barışmak isteyecek! İkili ilişkiler arasında ister küçük çaplı, ister büyük çaplı bir sorun çıksın, bu durum tüm dünyaya bakışımızı etkiler. Kendimizi daha iyi hissetmek için ise duaların gücüne sığınırız. Barışma duası ise sadece sevgililer için değil, arkadaşlar, aileler, sorunlu olduğunuz herkes için okuyabilirsiniz. İşte merak edilen tüm detaylar…

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07 Şub 2022 - 14:58 Ankara- Yaşam

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