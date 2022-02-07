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07 Şub 2022 - 15:20

Şafak Mahmutoğlu’nun Eski Eşi Benan Kocadereli Kaç Yaşında? Benan Kocadereli mesleği nedir, aslen nerelidir?

Geçtiğimiz günlerde silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu gündemde yerini korumaya devam ediyor. Eşi Ece Erken’den sonra Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun eski eşi Benan Kocadereli ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...