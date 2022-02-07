Şafak Mahmutoğlu’nun Eski Eşi Benan Kocadereli Kaç Yaşında? Benan Kocadereli mesleği nedir, aslen nerelidir?
Geçtiğimiz günlerde silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu gündemde yerini korumaya devam ediyor. Eşi Ece Erken’den sonra Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun eski eşi Benan Kocadereli ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...
Geçtiğimiz günlerde silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu gündemde yerini korumaya devam ediyor. Eşi Ece Erken’den sonra Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun eski eşi Benan Kocadereli de talihsiz olay sonrasında sosyal medya hesabı üzerinden üzüntüsünü dile getirmişti. 42 yaşında hayatını kaybeden Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun vefatının ardından eski eşinin mesleği ve hayatı da merak edilmeye başladı. Rize’de gerçekleştirilen cenaze törenine katılan Benan Kocadereli gündemde ilk sıralarda yerini aldı. İşte Benan Kocadereli hakkında merak edilen detaylar…
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07 Şub 2022 - 15:20 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.