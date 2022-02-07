- 07 Şub 2022 - 15:20 G: 07 Şub 2022 - 15:25

Şafak Mahmutoğlu’nun Eski Eşi Benan Kocadereli Kaç Yaşında? Benan Kocadereli mesleği nedir, aslen nerelidir?

Geçtiğimiz günlerde silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu gündemde yerini korumaya devam ediyor. Eşi Ece Erken’den sonra Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun eski eşi Benan Kocadereli ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...

Geçtiğimiz günlerde silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu gündemde yerini korumaya devam ediyor. Eşi Ece Erken’den sonra Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun eski eşi Benan Kocadereli de talihsiz olay sonrasında sosyal medya hesabı üzerinden üzüntüsünü dile getirmişti. 42 yaşında hayatını kaybeden Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun vefatının ardından eski eşinin mesleği ve hayatı da merak edilmeye başladı. Rize’de gerçekleştirilen cenaze törenine katılan Benan Kocadereli gündemde ilk sıralarda yerini aldı. İşte Benan Kocadereli hakkında merak edilen detaylar…


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07 Şub 2022 - 15:20 - Magazin

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