Gönül Dağı'nın Dilek'i Gülsim Ali bakın aslen nereli çıktı! Herkes başka sanıyordu duyan inanmadı işte Gülsim Ali’ın memleketi…
TRT ekranlarının sevilen yapımlarından Gönül Dağı, başarılı oyuncu kadrosuyla da dikkat çekiyor. Dizinin sevilen ve başarılı isimlerinden Gülsim Ali ise izleyicilerin en çok merak ettiği isimlerden biri haline geldi. Sizde Gülsim Alie ile ilgili detayları merak ediyorsanız işte size detaylar...
TRT ekranlarının sevilen yapımlarından Gönül Dağı, başarılı oyuncu kadrosuyla da dikkat çekiyor. Dizinin sevilen ve başarılı isimlerinden Gülsim Ali ise izleyicilerin en çok merak ettiği isimlerden biri haline geldi. Cihat Süvarioğlu, Berk Atan, Nazlı Bınar ve Semih Ertürk gibi başarılı isimlerle rol aldığı dizide Dilek karakterine hayat veren Gülsim Ali’nin memleketi ise duyanları şaşırttı. Birçok başarılı yapımda başarısı ve güzelliği ile göz dolduran Gülsim Ali bakın aslen nereliymiş!
07 Şub 2022 - 15:24 - Magazin
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.