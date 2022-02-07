Gönül Dağı'nın Dilek'i Gülsim Ali bakın aslen nereli çıktı! Herkes başka sanıyordu duyan inanmadı işte Gülsim Ali’ın memleketi…

TRT ekranlarının sevilen yapımlarından Gönül Dağı, başarılı oyuncu kadrosuyla da dikkat çekiyor. Dizinin sevilen ve başarılı isimlerinden Gülsim Ali ise izleyicilerin en çok merak ettiği isimlerden biri haline geldi. Cihat Süvarioğlu, Berk Atan, Nazlı Bınar ve Semih Ertürk gibi başarılı isimlerle rol aldığı dizide Dilek karakterine hayat veren Gülsim Ali’nin memleketi ise duyanları şaşırttı. Birçok başarılı yapımda başarısı ve güzelliği ile göz dolduran Gülsim Ali bakın aslen nereliymiş!