- 27 Mar 2022 - 14:11

Kenan Işık uyandı mı?, Kenan Işık'ın sağlık durumu nasıl? Kim Milyoner Olmak İster’in Eski Sunucusu Kenan Işık'ın son sağlık durumu Nedir? 2022…

Türk tiyatro, sinema ve televizyon tarihinin önemli isimlerinden Kenan Işık’ın sağlık durumu sevenleri tarafından merak ediliyor. 2014 yılında yaşadığı talihsiz bir kaza nedeniyle beyin kanaması geçiren başarılı sanatçı uzun süredir tedavi görüyor. Sizde ünlü isim Kenan Işık ve sağlık durumu ile ilgili detayları merak ediyorsanız işte size detaylar...

Türk tiyatro, sinema ve televizyon tarihinin önemli isimlerinden Kenan Işık’ın sağlık durumu sevenleri tarafından merak ediliyor. 2014 yılında yaşadığı talihsiz bir kaza nedeniyle beyin kanaması geçiren başarılı sanatçı uzun süredir tedavi görüyor. Sosyal medyada sevenleri tarafından çok sık gündeme getirilen Kenan Işık, özellikle Kim Beş Yüz Milyar İster? (Kim Milyoner Olmak İster?) yarışması ile izleyicilerin gönlünde taht kurmuştu. Peki ekranların sevilen yüzü Kenan Işık sağlık durumu nasıl, Kenan Işık iyileşti mi, Kenan Işık’ın son sağlık durumu nedir? İşte Kenan Işık hakkında merak edilen o soruların yanıtları…

Kenan Işık hakkında son açıklama usta oyuncu Selçuk Yöntem'den geldi. İşte Kenan Işık'tan sonra bir dönem Kim Milyoner Olmak İster? programının sunuculuğunu üstlenen Selçuk Yöntem'in Kenan Işık açıklaması...

Son dakika: Kenan Işık uyandı mı? Kenan Işık'ın son sağlık durumu merak ediliyordu Selçuk Yöntem'den Kenan Işık açıklaması geldi!
68 yaşındaki sanatçı, üç sezon boyunca izleyiciyle buluştuğu 'Kim Milyoner Olmak İster' yarışmasının ilk sunucusu Kenan Işık'ı izlediği zamanları anlattı.

"FARKLI BİR ÜSLUP YARIŞMAYI ZEDELEYEBİLİRDİ"
"Yarışmayı seyrederken Kenan Işık'tan başkası sunamaz diyordum" açıklamasını yapan Yöntem, tedavisi evinde devam eden Kenan Işık'ın son durumuna ilişkin de konuştu.

Son dakika: Kenan Işık uyandı mı? Kenan Işık'ın son sağlık durumu merak ediliyordu Selçuk Yöntem'den Kenan Işık açıklaması geldi!
Ünlü isim, "Asıl unutulmaz olan, Kenan Işık o kadar güzel sunuyordu ki, seyrederken 'Bunu ondan başka kimse sunamaz' diye düşünüyordum. 'Kendim sunsam nasıl sunarım?' diye bile aklıma gelmiyordu. Biz Kenan ile aynı ekoldeyiz devlet tiyatrosundan. Onun üslubunu ve aynı ekolden gelmemizin dengesini tutturmam gerekiyordu. Farklı bir üslup ile sunmak yarışmayı zedeleyebilirdi. Son durumu ile ilgili bilgim yok fakat durumu stabil diye biliyorum. Hayat mucizeler ile doludur" açıklamasını yaptı


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27 Mar 2022 - 14:11 - Magazin

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